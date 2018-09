El cantante urbano Juan Manuel Jiménez Espinal (“El Ship Callejero”) se definía como un apasionado de la música comercial y que era un intérprete versátil que hacía trap, reggaetón y dembow, entre otros géneros.

En una reciente entrevista en el programa Alofoke Radio, que se transmitió en julio de este año por la emisora KQ, el joven exponente hablaba del poco respaldo que recibía de los medios de comunicación de Santiago y que su deseo era hacer un featuring con el cantante Secreto “El Famoso Biberón”.

Incluso, cuando el locutor Vicent Carmona (Dotol Nastra) le preguntó sobre esta colaboración, Espinal hizo a capela unos versos del tema que prefería grabar con el intérprete de “Real Guerrero”, el cual decía: “Un sentimiento me dio un dolor, un sentimiento me enseñó de la vida y me enseñó de lo que es la traición. Y por eso yo no ando en sentimiento, yo vivo mi vida contento, yo no me apecho con la gente, porque todo pasa en cualquier momento”.

“El Ship Callejero” no vio cumplir sus sueños. Falleció ayer, a los 27 años, en el hospital José María Cabral de Santiago luego de recibir varios impactos de balas en un establecimiento comercial del sector Pueblo Nuevo. La Policía informó que busca a un hombre solo identificado como “Capital”, quien es señalado como uno de los participantes en el homicidio del cantante.

El reporte policial explica que el hecho se produjo cuando Espinal se encontraba en la calle Manuel De Jesús Tavárez esquina Belisario Curiel, y se originó una discusión entre éste y “Capital”, quien junto a otros desconocidos se presentó abordo de un carro Kia, modelo K5, gris, ocasionándole las heridas mortales.

Con relación a ese caso, la Policía detuvo a dos personas para fines de investigación.

10 años en la industria musical

En el popular canal de YouTube, “El Chip Callejero” había publicado varios temas, entre ellos “A la nena le gusta”, que contaba con un video oficial producido por Anyelo Santiago. También se destacan “La que me enamoró”, “La percha”, “Quieren meterme terror” y “Dos amores”, entre otros, que había grabado en sus 10 año de carrera musical. En la actualidad trabajaba de forma independiente (sin el respaldo de una casa discográfica). “Estoy solo, solo, a costilla récord”, expresó en Alofoke Radio.