Abinader ve necesaria una amnistía fiscal y modelo tributario más justo y simplificado

El aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, abogó este domingo por una amnistía fiscal, y el establecimiento de un modelo tributario más justo y simplificado, y declaró que un gobierno presidido por él será un aliado y un socio solidario de quienes generan empleos y emprenden negocios que generan riqueza social y contribuyen al desarrollo nacional.

“Hay que ponerle fin a la injusta práctica del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, de convertirse en persecutor de contribuyentes que en un momento determinado pasan por un problema de liquidez, y sugiero ponderar una amnistía fiscal que alivie la situación de muchas empresas que pasan por dificultades que pueden ser coyunturales”, afirmó.

“Pagar impuestos es un deber de todo ciudadano que debe tributar. Ahora bien, la recaudación impositiva no tiene que ser llevada a los extremos de persecución que tú me denuncias, eso es inaceptable”, respondió Abinader a uno de los pequeños empresarios con los que conversó este domingo en el Centro de Convenciones del Club Mauricio Báez, en un nuevo capítulo del programa Unidos por el Cambio.

El encuentro es parte de la estrategia que viene realizando Luis en todo el país desde el día 21 de este mes, cuando se reunió con jóvenes, y que tiene el propósito de unir a todas las fuerzas de la sociedad que desean un Cambio, a instaurar a partir de las próximas elecciones un gobierno de equidad e inclusión, en un marco de respeto a las instituciones democráticas, empezando por la Constitución y las leyes.

El encuentro de este domingo concentró a centenares de micro, pequeños y medianos empresarios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, con quienes Luis intercambió sobre sus inquietudes y aspiraciones, y les planteó algunas de las políticas que aplicará el Gobierno del Cambio, que propone.

Afirmó que las personas que emprenden micro, pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía dominicana, por lo que necesitan es contar con el apoyo del Estado, ya que para poder recaudar el Estado necesita empresas fuertes “pues el esfuerzo que hacen personas como ustedes va en beneficio del desarrollo social y económico del país. “Ustedes son la base del motor de la economía”, dijo el economista y líder político de la oposición.

Sintetizó que “la política recaudatoria debe ser lo suficientemente flexible para permitir que todos puedan contribuir en la medida de sus posibilidades, racionalizando el cobro de los recargos e intereses, para que tengan un tope, tomando en consideración el tipo de empresas, para que una deuda fiscal no se vuelva imposible de pagar para los pequeños negocios”.

Agregó que hay que dotar de legitimidad la recaudación fiscal, y que en el Gobierno del Cambio no vamos a permitir que se siga aumentando la carga fiscal sobre los emprendedores para que los funcionarios sigan llenándose los bolsillos, acumulando riquezas y despilfarrando los fondos públicos a manos llenas”.

Abinader dijo que también muchos profesionales independientes le narran cómo son acosados por la política impositiva del gobierno del PLD, que solo sabe gastar y endeudarnos, pero que no dedica los impuestos de todos para financiar el desarrollo nacional.

Uno de los asistentes afirmó que la delincuencia impone su ley de violencia y amedrentamiento en todo el país, con los padres padeciendo la angustia de que sus hijos sean asaltados en las calles, pues son carne de cañón de los expendedores de drogas que operan en los barrios, muchas veces con el apoyo de algunos policías que los protegen.

“A este gobierno la delincuencia se le fue de las manos y peor aún, la gente no se atreve a denunciar lo que ocurre, por temor a caer en manos de policías corruptos que después puedan vengarse o mandar a sus cómplices a que lo hagan”, expuso Abinader al enunciar la política de Mano dura contra la delincuencia que desarrollará.

“Tú te esfuerzas en tu negocio, trabajas de manera honrada y vienen los delincuentes a quitarte lo que has construido con tanto esfuerzo”, alegó uno de los participantes, a lo que Luis respondió: “Esto lo vamos a cambiar y lo haremos todos juntos, manteniéndonos Unidos por el Cambio, cambio que no dependerá de una sola persona, pues entre todos cambiaremos lo que hoy no funciona”, explicó.

Aseguró que el principal esfuerzo estará en la prevención, creando oportunidades en todo el país, pues la causa de la delincuencia comienza por la falta de oportunidades. “Sin embargo, no todo será prevención, combatiremos con mano dura, a todo aquel que caiga en la delincuencia. Por supuesto, respetando sus derechos y las leyes”.

Citó que será realizada una reforma radical de la Policía, depurándola de arriba abajo de los malos elementos y dignificando las condiciones del servicio de los buenos policías, que son la mayoría.

Promoverá la independencia del Ministerio Público y será saneado el sistema judicial y carcelario, que hoy son generadores de corrupción e impunidad en todas sus vertientes. “Acabaremos con los procuradores títeres que solo responden a intereses políticos”, subrayó.

Luis intercambió durante una hora con pequeños industriales, artesanos, trabajadoras del área de belleza, impresores, panaderos, fabricantes de muebles, vendedores ambulantes, interesándose en sus historias personales, los inconvenientes de sus micro, pequeñas y medianas empresas y les expuso detenidamente las políticas, programas y acciones que desarrollará el Gobierno del Cambio, por el que trabaja.

En el encuentro participaron también dirigentes de asociaciones y federaciones de comerciantes, a los que Luis alentó a unirse por el cambio y a seguir defendiendo los intereses de ese vital sector de la economía, que junto a los grandes productores son la plataforma de la generación de empleos productivos, por lo que deben ser alentados y apoyados decididamente en lugar de ser perseguidos por el gobierno.