Directora del Intrant defiende construcción de Teleférico de Los  Alcarrizos

Claudia Franchesca de los Santos, directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), defendió este viernes la conveniencia de la construcción del Teleférico de Los Alcarrizos frente a la extensión del Metro de Santo Domingo, para eficientizar el sistema de transporte en esa zona.

La funcionaria explicó que ese Teleférico ayudará a trasladar a las personas desde los sectores de ese municipio hacia la autopista Duarte.

“El Metro no se puede entrar a Los Alcarrizos. No podemos meterlo a las zonas pobladas a sacar a las personas. Ahora mismo en Los Alcarrizos tienen una situación de que no tienen sistemas eficientes para salir”, dijo De los Santos, al ser entrevistada en el programa Hoy Mismo, que se transmite por color visión, canal 9.

La funcionaria insistió “¿Pero qué opciones te da el Teleférico ?. Es un sistema de transporte masivo, menos costoso que el Metro”.

Explicó que el Teleférico no vendría desde el Kilómetro 9 de la autopista Duarte.

“Y en caso de que fuera al 9 no importa, el Metro sigue siendo el sistema masivo más importante para resolver el problema que existe de todos estos usuarios que salen a la autopista Duarte y no tienen una manera de moverse eficientemente hacia la parte urbana de la ciudad”, sostuvo.

No obstante, De los Santos aclaró que la extensión del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos sigue siendo un proyecto.

“No se ha cambiado que el Metro llegue desde la estación del kilómetro 9 a los Alcarrizos, sigue siendo un proyecto. Pero sí, el Teleférico te ayuda a sacar dentro de las zonas muy pobladas, a sacar las personas hacia las vías principales y también es un tema de inversión”, sostuvo.

La funcionaria planteó ¿ El país puede en este momentos construir esos seis kilómetros que van desde el kilómetro 9 a Los Alcarrizos ? Bueno, pues hay que ver el tipo de inversión. Hay que tomar préstamos financiamientos y el tiempo”.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre las afirmaciones de sectores de que no será operacional la parada de autobuses que se hará en la autopista Duarte, la funcionaria dijo que lo “más importante de una terminar es de qué forma llegas y de qué forma sales, no en un vehículo normal sino en autobús”.

“Eso es lo que demuestra la eficiencia de una terminal, en lo que a área se refiere el área es suficiente”, dijo.

En torno a la observación que hace el sindicalista Antonio Martes de que pudiera ser complicado si piensan utilizar el espacio tanto como punto para el Teleférico, como para la parada de autobuses, De los Santos señaló que el lugar que se tienen previsto para esos fines es bastante grande.

“El planteamiento del señor Marte tiene más que ver con lo que sería ya comercio, patios y talleres. Nosotros lo que estamos trabajando es la terminal interurbana en si, como estructura y como garantizar la circulación de los autobuses grandes que entran a la ciudad”, dijo.

Dijo que el Ministerio de Obras Públicas está preparando lo que son todas las simulaciones de cómo los autobuses salen y cómo los autobuses entrarían a la terminal.

“La terminal que ha sido licitada es la terminal del Este, que sus accesos por la ubicación son mucho más simples que los de la autopista Duarte”,

Además, la directora de Intrant dijo que las terminales de autobuses facilitarán la intercomunicación de manera progresiva con otros modos de transporte”.