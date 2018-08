Urbe comenzó el traslado de familias en Domingo Savio

Solo 16 de las 25 familias fueron trasladadas, el resto no estuvo de acuerdo con el pago que les ofrecían

La Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) inició ayer el traslado de las primeras 25 familias del plan piloto de los residentes en Domingo Savio (La Ciénaga-Los Guandules). Tienen previsto para el próximo mes de diciembre culminar con el traslado de las familias en Los Guandules. En ese sentido, nueve familias de las 25 en total no fueron trasladadas porque no estuvieron de acuerdo con la suma de dinero que les pagarían por sus mejoras, por lo que la institución pretende llegar a un acuerdo. “Las familias que no pudieron salir, los propietarios de esas mejoras, ellos no están de acuerdo con el valor que se les tasó, nosotros tramitamos eso al departamento legal para que sean ellos que lleguen a un acuerdo con esas personas que tienen expectativas de más dinero”, sostuvo Milltet Juan. Urbe realizó ayer pagos en cheques que oscilan desde 250,000 hasta 641,000 pesos. Desde las 6 de la mañana de ayer, equipos de Urbe se presentaron en el referido sector, para iniciar la mudanza de los enseres de las familias más vulnerables de la zona o denominada “Zona de alto riesgo”. En el lugar estaban decenas de camiones, utilizados para transportar los enseres de los inquilinos de las residencias. El equipo de la Unidad para la Readecuación se hizo acompañar además de equipos Elite Swat y unidades topo de la Policía Nacional, a fin de mantener el orden y prevenir cualquier disturbio. En el primer día de traslado todo transcurrió en tranquilidad y sin presentarse ningún inconveniente con los propietarios e inquilinos. Asimismo, los moradores de la zona expresaron sentir incertidumbre, porque no tienen un lugar donde ir mientras adquieren otra vivienda con el pago de indemnización que recibirán. Otros entienden que el desembolso que realizará la institución no es lo suficiente para obtener una vivienda en otro sector. Los propietarios de las casas dijeron que el pago debe ser igual o mayor, a diferencia del que vive alquilado. “Ellos están tomando en cuenta a los inquilinos y no a los dueños de casa. Hay personas que no viven en su casa por el estado de salud, como el mío. Ellos creen que uno es una persona rica y que no dependemos de nada. Nosotros queremos que tomen en cuenta al dueño de casa, que le costó su dinero, nuestra inquietud es esa”.

Al propietario le ofrecen 18,000 pesos y al inquilino el triple”, dijo Tomás Ferreras, residente en Los Guandules.

Proceso de traslado tiene tres fases

Según explica el plan del Nuevo Domingo Savio, el proyecto consta de tres fases de ejecución. En la primera etapa se espera mejorar la accesibilidad al sector, la movilidad interna y la provisión de servicios.

La segunda fase contempla la implantación de un sistema de vías secundarias y la readecuación de los callejones y las escalinatas principales. En la tercera se completará el tratamiento de los callejones y escalinatas del barrio y se crearán las nuevas redes de infraestructura urbana.

Mientras, alrededor de 1,400 familias que residen en zona inundable serán reubicadas.

Domingo Savio se encuentra ubicado en el lado oeste de la cuenca baja del río Ozama, próximo a los barrios populares de Gualey, María Auxiliadora y Ensanche Espaillat.

Según se estima en los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el conteo de viviendas informales ronda las 12 mil unidades, para una población de entre 60 mil y 85 mil personas.

Los criterios para compensar económicamente las viviendas y a las familias fueron consensuados y estos se basan en la composición de los hogares y los avalúos catastrales de las mejoras realizadas por la Dirección General de Catastro Nacional.

Para este año, el presupuesto asignado para las compensaciones y las obras de infraestructura es de 2,000 millones de pesos, según informó Urbe, en un comunicado.

El director ejecutivo de Urbe, José Miguel González Cuadra, informó que cada una de las familias será trasladada al lugar que las mismas han escogido para vivir y que esto se hará con el mismo respeto a las personas y con el orden con que la institución realizó los traslados anteriores.

“Al igual que hicimos con La Nueva Barquita, Urbe estará acompañando a las familias en todo el proceso de traslado. El mismo día de la mudanza cada familia recibirá el cheque por el valor según el caso que corresponda y serán trasladadas las personas y sus enseres al lugar que ellos eligieron para vivir. Este proceso se hará con la dignidad y el respeto que merecen cada una de estas familias”, manifestó González Cuadra.

Luego de que finalicen con las familias de Los Guandules, la Unidad para el Reordenamiento procederá a continuar con la mudanza de los pobladores de La Ciénaga. Para esto realizarán el mismo procedimiento que hasta el momento han utilizado. Las familias del referido sector auguran que obtendrán suficiente dinero para adquirir una vivienda en una zona segura y cómoda.