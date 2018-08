Marlin Martínez dice que no cometió ninguno de los hechos que se le imputan

Marlin Martínez, imputada en el asesinato de la adolescente embarazada Emely Peguero, aseguró este miércoles que “no ha cometido ninguno de los hechos que se le imputan”.

Al ser conducida al Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, donde se conoce la primera audiencia del conocimiento de juicio de fondo que se le conoce a ella y a su hijo Marlon, pidió a la ciudadanía que se ponga por un minuto en el lugar de una madre.

“A la ciudadanía que me acusa que se ponga por un minuto en el lugar de una madre, yo no he hecho ninguno de los hechos que se le imputan”, dijo.

Además, Martínez negó que esté incriminando a su hijo Marlon Martínez en la carta que emitió ayer, cuando dice que actuó como una madre asustada y desconcertada.

“No lo estoy incriminando”, dijo al ser abordada por los periodistas.