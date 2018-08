La Berstein, gran asesora

Hay una gran confusión: Washington no ha designado a la empresaria Robin Berstein como embajadora en República Dominicana, sino como asesora de todos los Ministerios del Gobierno. La enllave floridiana de Donald Trump en realidad viene, según anuncia, a meterse en todo: seguridad ciudadana, educación, crecimiento económico, educación infantil, desarrollo comunitario, resiliencia ante fenómenos naturales y “entendimiento cultural”. Y en su tiempo libre disfrutará (“¡Nos vemos en el juego!”, exclama) de nuestra temporada de béisbol… (Espero que no se declare fanática del Escogido, porque no se lo voy a permitir).