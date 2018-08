El neerlandés Juninho Bacuna, mediocampista del Huddersfield Town inglés, anotó un espectacular autogol casi desde media cancha durante un partido disputado este martes contra el Stoke City correspondiente a la Copa de la Liga de Inglaterra.

En el video publicado en la Red se aprecia cómo el jugador aparentemente intenta despejar un pase rival y manda la pelota directamente a su propia portería, en un momento en que el arquero se encontraba demasiado lejos para atajar el tiro.

El desdichado autogol ocurrió en el tiempo complementario, cuando el Huddersfield Town perdía por un tanto de diferencia, de modo que el encuentro terminó 2-0 a favor del Stoke City.

Had to give Juninho Bacuna’s worldie of an own goal the commentary it deserved.#htafc #scfc pic.twitter.com/c4IpcXNz6r

— Thrice Champions (@HTAFCPodcast) 28 de agosto de 2018