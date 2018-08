Joven de 17 años mata a su pareja de 15 en SDE

Una adolescente de 15 años fue asesinada con un arma blanca por su pareja sentimental de 17, el pasado domingo, en el barrio Alto de Reina, sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.



Yohaily Leonardo Encarnación murió en el hospital Doctor Darío Contreras a consecuencias de una herida penetrante en el pecho que le propinó su concubino a las 12:30 de la madrugada del domingo.

Según familiares de la víctima, la fallecida y el acusado de cometer el hecho, cuyo nombre se omite por razones legales, tenían aproximadamente un año de relación en unión libre, pero desde hace algunos días estaban separados, aunque viviendo en la misma casa.

Sobre el hecho, la Policía informó ayer que el concubino de la menor, quien fue apresado, dijo a los investigadores que estaba en su casa junto a otra adolescente cuando llegó la joven con la cual convivía, y que ésta, al verlo con otra joven, la emprendió golpes y a bofetadas contra él, por lo que sacó un arma punzocortante que llevaba en uno de los bolsillos del pantalón que vestía en ese momento, con la cual le infirió una herida penetrante en el abdomen.

La madre de la occisa, quien cursaba el tercero de bachillerato, definió a su hija como una joven que tenía buena conducta. “Mi princesa, mi niña era hermosa, me amaba mucho y yo a ella, ella me obedecía. Que no me obedeció que se enamoró, se fue con él, pero después ella era una excelente hija”, expresó Yokaira Encarnación.

Dijo que durante la relación de su hija y el acusado, éste no dio signos de ser una persona agresiva.