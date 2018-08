Pared Pérez cree no es momento de reelección

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, dijo que las condiciones de Danilo Medina no son adecuadas para otra postulación.

“Las condiciones no están dadas para una eventual repostulación del compañero Danilo Medina, porque en primer lugar la Constitución se lo prohíbe, se le dio una oportunidad para que pudiera aspirar de nuevo en el año 2016”, manifestó durante un recorrido por el municipio Sánchez, de Samaná, este fin de semana. Pared Pérez expresó que él será el principal representante del partido en las próximas elecciones presidenciales de 2020.

Indicó que no puede detener sus aspiraciones hasta que el mandatario emita un juicio en 2019 sobre su reelección

“Esta candidatura no tiene vuelta atrás, solamente se detendrá en el hipotético caso que no es el que se va a producir, que perdamos las elecciones internas. Lo que se producirá será una victoria internamente de Reinaldo a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana”, dijo.

Jóvenes

En otro orden, Pared Pérez recomendó a los jóvenes con aspiraciones políticas, que exijan el derecho que les corresponde como ciudadano a participar en las diferentes agrupaciones y que no se les cierren las puertas.

Dijo que esos reclamos a las direcciones de los partidos tienen que combinarse con un trabajo constante de esos jóvenes. “Exijan su derecho de participación, reclamen ese derecho, pero gánenselo con el trabajo”, dijo durante un encuentro en el municipio de Sánchez.

Pared Pérez estimuló a los jóvenes a que reclamen sus espacios en los partidos políticos, considerándolo como natural que eso se produzca en nuestro país en el que la población juvenil es predominante.

Califica de alarmante partos en menores

Pared Pérez calificó como alarmante que casi un 25 por ciento de los partos que se producen en el país al año sean de mujeres menores de edad, con un alto índice de muerte materno infantil.

En ese sentido, presentó las estadísticas de que de los 255 mil alumbramientos, promedio al año, 55 mil corresponden a menores de edad.