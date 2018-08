Hospital atenderá pacientes con síndrome de Down

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo Norte, abrió la primera clínica en el país para la atención integral a pacientes con síndrome de Down y de consulta de Genética Médica.



La institución informó que con este servicio se brindará atención directa a pacientes, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, y además a sus familiares, que cursen con trastornos congénitos hereditarios, a través de un manejo interdisciplinario que abarca atención psicológica y toda la orientación necesaria sobre estos temas.

La doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del hospital, dijo que con esta nueva especialidad se incrementa la cartera de servicios que ofrece el centro de salud para el seguimiento de los niños con síndrome de Down, con la finalidad de lograr un mejor desarrollo y mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta condición.

Indicó que un equipo médico multidisciplinario, encabezado por la doctora Kathlin de la Rosa, pediatra con doctorado en genética, también se encargará de brindar la asistencia médica a pacientes con diversas enfermedades congénitas que antes eran consideradas poco frecuentes.

Agregó que los servicios en la Clínica de Síndrome de Down se ofrecerán un día a la semana, mientras que la consulta de genética médica se dará dos veces por semana. El consultorio está ubicado en el segundo nivel del centro de salud.

Firman acuerdo con Adosid

Durante la apertura de los servicios, se firmó un convenio de colaboración interinstitucional con la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, (ADOSID), en el que ambas organizaciones se comprometen a velar por el cuidado, atención preferencial y personalizada a los niños y adolescentes que lo necesiten, de manera integral.

El convenio fue firmado por la presidenta de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, (ADOSID), Ilda Mella de Seravalle y la directora del hospital Dhamelisse Then Vanderhorst.

Se contempla que ADOSID realice actividades de prevención y concienciación sobre la problemática del síndrome de Down en el país, además de referir al centro a los niños, niñas y adolescentes, incluidos en sus distintas iniciativas para recibir los servicios de salud.

La genética en la medicina abarca a los pacientes con enfermedades de origen genético, patologías hereditarias y malformaciones congénitas, brindándole un diagnóstico clínico y de laboratorio cuando es posible, pronóstico, prevención, tratamiento de las patologías.

Estudiar patrones de herencia de patologías

La doctora Kathlin de la Rosa destacó que cuando existe alguna duda sobre los patrones de herencia de una patología o si se quiere aclarar alguna condición relacionada a este tópico, es necesario acudir a un especialista en genética. Aseguró que dando un seguimiento estricto y oportuno a los pacientes con alguna condición relacionada con alteraciones genéticas, los mismos pueden lograr mejorar su calidad de vida y una inclusión íntegra en la sociedad.