¿Has recibido últimamente llamadas con código de área extraño? cuidado, puede ser una estafa

Santo Domingo.- Hay una queja generalizada entre los ciudadanos dominicanos por llamadas recibidas de números telefónicos con códigos de área del extranjero ¿pero realmente hay un peligro en esto?

Efectivamente, si has recibido una llamada que se caen de inmediato, no te apresures a devolverla, especialmente si no la conoces y es un número con códigos como 375,371 ó563, pues se trata de una estafa.

La empresa Claro colgó este mensaje en sus redes sociales alertando a sus usuarios: “Advertimos a nuestros clientes que personas malintencionadas están realizando llamadas desde el exterior, para luego cerrar la llamada, y las personas al devolver generan cargos por concepto de Larga Distancia Internacional y los malhechores se benefician con esto”.

Empero, esta acción no es nueva, pues desde el año pasado se viene dando en otras naciones, y de devolver la llamada puede que se le genere cargos entre $ 15 y $ 30 euros por cada una.

Sin embargo, un mensaje que circula en las redes sociales afirma que además se le pueden robar su lista de contactos e información financiera al instante, cosa que no ha sido confirmada por las compañías telefónicas.

Lo cierto es que si le llaman de alguno de estos números presentados a continuación, entre los cuales figuran especialmente de países europeos, no conteste, solo deje que suene.

Entre los números reconocidos con la estafa están:

+375602605281

+37127913091

+37178565072

+56322553736

+37052529259

+255901130460

O cualquier número que empiece por:

+375 es el código de Belarrusia

+371 Latvia

+381 Serbia

+563 Valparaíso (Chile)

+370 Vilnius

+255 Tanzanía