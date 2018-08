Ponen en circulación libro “Enigmas de mi Baúl”

Santo Domingo Oeste.- Con un emotivo evento, fue puesto en circulación el libro Enigmas de mi Baúl, de la autoría del dirigente deportivo Antonio Guzmán, (ñiño), en un acto realizado en el salón de eventos de la Fundación Juan Guzmán.

Enigmas de mi Baúl, es una colección de cuentos que involucran la realidad y la imaginación, tiene como propósito llevar un mensaje a cada uno de sus lectores, donde se pone de manifiesto, el valor de la amistad, el perdón, el amor, etc., Además, conjuga una serie de elementos que lo convierten en una verdadera obra literaria.

Para el autor, esta obra es un homenaje a su padre, quien era un gran amante a la lectura, además, de que espera dejar un legado a su comunidad y a través de la misma, influir de manera positiva en cada lector. Además, invita a la lectura, habito que de acuerdo a su experiencia, se ha ido perdiendo y que debemos recuperar. Expresa, que ya esta preparando su segunda obra y que cuentas con grandes historias que, al igual que las expuestas en este libro, buscan fortalecer las relaciones familiares y los valores que lamentablemente, están tan deteriorados en nuestra sociedad.

El evento sirvió de escenario para presentar la primera obra del autor y al mismo tiempo, unir a grandes personalidades de la vida pública de la comunidad de Manoguayabo, así como, familiares y amigos.

La actividad conto con el respaldo de la Cooperativa de Ahorro, crédito y Servicios Múltiples Manoguayabo, INC, La Fundación Juan Guzmán, ONE C letreros, Jardín de Novias, el diputado Aquilino Serrata e Impresos Mayobanex.

El libro tiene un costo de RD$ 300 pesos y los interesados pueden adquirirlo llamando a los teléfonos 809-676-1583 / 809-205-3824.