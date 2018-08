Imponen prisión preventiva a implicados en estafa a través de empresa piramidal Money Free

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra el nacional brasileño Andrés Luis Feitosa Santos, imputado por cometer estafa y otros delitos a través de las empresas piramidales My Trader Coin y Money Free.

Además, el juzgador también impuso tres meses de prisión preventiva contra Gabriel Eduardo Gómez, de nacionalidad colombiana, por su implicación en el caso.

El magistrado Vargas ordenó que ambos imputados cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro de Macorís, conforme a la petición que hizo el Ministerio Público que estuvo representado en audiencia por la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso y la procuradora fiscal Elvira Rodríguez.

Tras recibir varias denuncias provenientes de particulares y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), la Fiscalía inició una investigación que ha arrojado que también se trata de un caso de lavado de activos, en el entendido de que se adquirieron bienes a nombre de terceros con el dinero de cientos de personas que fueron estafadas.

Hasta el momento 35 personas se han querellado formalmente, luego de ser estafadas bajo el esquema de negocio creado por Feitosa Santos, denominado My Trader Coin, el cual se promocionaba al público como una oportunidad de negocio para hacer dinero mediante el trading (compra y venta de activos en los mercados financieros) de monedas virtuales.

El imputado captaba clientes con la falsa promesa de que sus inversiones se duplicarían en un 100% e incluso le creaba una riqueza virtual ficticia, la cual incentivaba a que cada vez más personas ingresaran al esquema de negocio y que en lugar de retirar los supuestos beneficios invirtieran cada día más dinero, bajo la promesa y con el sueño de multiplicar sus ahorros, conforme se destaca en el expediente.

Las fiscales manifestaron que las informaciones recabadas dan cuenta de que el portal digital www.mytradercoin.com, parte de la estructura creada por Feitosa Santos, no cuenta con la autorización de la Junta Monetaria para realizar intermediaciones financieras a través del citado sitio web.

Además destacaron que el Banco Central establece que los activos virtuales mencionados, no son una moneda de curso legal y por consiguiente no tienen el respaldo del Estado, su efectividad o uso como medio de pago en la economía del país no pueden ser garantizados, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como pago de bienes o servicios.

“De acuerdo a la investigación es evidente de que hay más personas implicadas, estamos en la fase inicial. Le pedimos a las cientos de víctimas que vengan a la Fiscalía a denunciar, porque tienen derecho de que se les repare el daño que han sufrido” dijo la fiscal Reynoso al salir del tribunal.

El presente caso ha sido calificado jurídicamente como estafa, asociación de malhechores, lavado de activos y difamación cometida por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o medios audiovisuales.