Vakeró critica que el Intrant prohíba luces LED en vehículos

El intérprete de música urbana, Vakeró se pronunció en contra de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) que prohíbe el uso de luces (LED) y alta luminosidad en los vehículos.

Asimismo, Manuel Baret Marte, nombre de pila de cantante, se justificó y dijo que usas ese tipo de iluminación por su seguridad porque en muchos lugares del país hace falta.

“Ahora ustedes quieren ponérsela difícil a quien hace su sacrificio para comprar las luces que les falta a muchísimos lugares de nuestro país, ¡no ombe!”, escribió en Instagram al referirse al incidente ocurrido en el año 2017, cuando en la entrada de San Pedro de Macorís, unos desaprensivos lanzaron piedras en un tramo escuro de la carretera.

“Esas luces que ven ahí han evitado muchas cosas, como ejemplo, la irresponsabilidad de algunos dueños de vaca, si es por ellos uno vive matándose, pero gracias a esas luces uno alcanza a verla y le deja su vaca viva y coleando, así también uno dura un chin más en este mundo cruel”, refirió.

El intérprete de “Qué mujer tan chula”, “Se te nota”, “Échale agua”, entre otras, subrayó en la red social que no usa esas luces en la ciudad porque a reconocer que a otras personas les molesta cuando se las ponen de frente, “yo no hago lo que no me gusta que me hagan”.

Aseguró que ese tipo de luces solo las usa en carreteras oscuras.