Abinader invita jóvenes a participar en Unidos por el Cambio

En la tarde de este martes Luis Abinader escuchó inquietudes y contestó preguntas de cientos de jóvenes con quienes el aspirante presidencial realizó un primer conversatorio, de muchos que realizará en las 32 provincias del país, para invitar a personas de todos los sectores de la sociedad a un proyecto que denominó Unidos por el Cambio.

Entre las inquietudes los jóvenes asistentes expresaron sus preocupaciones por la falta de oportunidades; los bajos salarios de quienes logran conseguir un empleo; la mala calidad de la educación que reciben; la falta de incentivos al deporte, en un país de deportistas, y la ausencia de apoyo efectivo a la creatividad artística.

Puntualizó que el fomento del deporte aleja a los jóvenes de las drogas, crea empleos y abre un mundo de oportunidades para que cada quien llegue hasta donde alcancen sus potencialidades físicas y mentales, lo que es igual en el arte y la creatividad, área en que el talento criollo brilla en todo el mundo con gran esplendor.

Luis mostró su indignación por la falta de apoyo y oportunidades en que los gobiernos del PLD han sumido a los jóvenes, exhortando a los que quieren irse del país a buscar mejor calidad de vida a lograrlo aquí, para lo cual les presentó propuestas concretas que contribuirán a solucionar las difíciles condiciones que los afectan.

Enfatizó en que no es un político tradicional cuyas promesas no se cumplen, sino alguien apasionado por trabajar conjuntamente para que la República Dominicana deje de ser un país secuestrado por un partido y se convierta en un país que beneficie a las personas, y no a los funcionarios.

En ese sentido Luis se comprometió de manera específica a que en un gobierno presidido por él se atacará de manera radical la inseguridad que afecta a los jóvenes, y a erradicar la corrupción y la impunidad que sustraen recursos públicos necesarios para mejorar la calidad de vida del pueblo en general.

El aspirante presidencial invitó a los jóvenes a convertirse en promotores del cambio y a construir conjuntamente con él un país distinto, en el que exista igualdad de oportunidades para todos.

Se informó que es el primer encuentro de muchos que se propone hacer Luis, invitando a los dominicanos a estar Unidos por el Cambio.