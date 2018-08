Sony Music Latin lanza “Cicatrices”, el nuevo disco de Lápiz Conciente

“La producción debutó #1 en Estados Unidos y República Dominicana y con 9 temas en el Top50RD de Spotify. Está disponible en todas las plataformas digitales”

MIAMI. – Tras dos años de arduo trabajo y preparación, el artista dominicano conocido como “El papá del rap”, Lápiz Conciente, lanzó su segunda producción discográfica, “Cicatrices”, de la mano de la disquera multinacional Sony Music Latin Y EVT Music, en la producción, debutando como #1 en ventas en las distintas plataformas digitales en la República Dominicana y Estados Unidos.

Además, sumó nueve temas en el Top 50 RD en la plataforma musical Spotify. “Quiero reiterar una y otra vez mi agradecimiento a todos los que me han apoyado con esto, mi nuevo disco que representa tanto para mi carrera, convirtiéndolo en número 1 en tan pocas horas”, indicó el artista.

El lanzamiento oficial del disco fue realizado vía digital tras una campaña, realizada por la casa disquera, nunca antes vista y a través de la cual todos los involucrados en el álbum tuvieron protagonismo.

La casa disquera a la que pertenece el artista dominicano desde hace varios años, y EVT Music explicaron que “CICATRICES” incluye la participación de más de 15 artistas locales e internacionales entre músicos, productores y artistas invitados.

“Lo nuevo de Lápiz Conciente está aquí para hacer que tu cabeza vuele de lo bueno que está”, asegura Sony Music.

Del álbum grabado en Miami se desprenden los sencillos “Tamo’ Heavy” y “Le gusta que le den”, los primeros en ver la luz.

Asimismo, la producción de los temas estuvo a cargo de los mexicanos Toy Selectah, Jay Silva y BrunoOG; 808 Mafia, desde Estados Unidos; Karlosff de Honduras, y Gualtiero desde Netherlands, mientras que de la República Dominicana figuran Maffio, Nico, DJ Happy Colors, MGP The Saw y Alcover. Además, cuenta con la dirección artística de EVT Music, presidida por el empresario artístico Emiliano Vásquez.

“Más que llenar mis expectativas, Cicatrices las ha sobrepasado. Este es un álbum en el que he tenido la oportunidad de colaborar con verdaderos artistas”, manifestó Avelino Figueroa, nombre de pila del intérprete de “Fuerza de mujer”.

“En la República Dominicana, la música se ha transformado bastante, a tal punto de que lo que hay es mucho ruido y palabras incoherentes puestas sobre un ritmo. Con “Cicatrices”, lo que he hecho es lograr un renacer espiritualmente, halagar mis odios que ya estaban saturados de cosas que se ven actualmente dentro de la música a nivel mundial”, agregó.

Con una trayectoria de 15 años a cuestas y cinco discos, “El papá de rap” considera que este trabajo discográfico, el sexto que realiza, representa la madurez que ha logrado en el paso por la industria artística, además de que refleja una mezcla de la experiencia y colores de artistas de distintas culturas.

“Creo que ahora soy un ser maduro que ha sabido mantenerse dentro del gusto popular, producto de un trabajo que ha venido realizando todo un equipo que se esconde detrás de lo que es ‘Lápiz Conciente’. Este es el periodo donde gozo de mayor esplendor, tanto musical como espiritual”, indicó.

Orgulloso de los resultados, describió “Cicatrices” como un álbum en el que, todo el que ama la música, podrá encontrar una opción y algo que le guste y/o con lo cual se identifique.

En cuanto a las colaboraciones de cantantes, tanto Lápiz Conciente como Sony Music anunciaron con anterioridad la inclusión del venezolano Nacho, sus compatriotas Leslie Grace, Magic Juan y Negro HP, el cubano El B-Los Aldeanos, e Itawe, de la agrupación Locos por Juana.

“Grabar con Lápiz Conciente ha sido una gran experiencia. Es un personaje muy inteligente, le gusta leer, como a mí, entonces teníamos mucho de qué hablar, al final sentía que no íbamos a hacer la canción. Hablamos e intercambiamos tantas ideas que fue un verdadero placer poder compartir con una persona que tiene tanto en su mente, un rapero excepcional y real sobre todo, no es un producto. Muy agradecido de que me haya brindado esa oportunidad de compartir con él, un proyecto tan importante en su vida”, manifestó el artista venezolano, Nacho La Criatura, a través de un audiovisual.

Los artistas grabaron el sencillo “Caminemos”, una canción de corte social con el potencial para convertirse en un hit musical.

“Él es uno de los primeros gigantes en la música de la República Dominicana”, agregó Magic Juan.

“Este es el álbum más importante de la carrera de Lápiz Conciente. Pudimos lograr hacer n engranaje con productores de gran crédito y credibilidad en la industria de la música. Cada canción es una pieza que la gente va a poder disfrutar y hacer suya”, indicó Emiliano Vásquez de EVT Music.

Sobre la industria musical

Por otro lado, el también compositor aprovechó la presentación de su producción discográfica, que además considera como aquella que marcará el antes y después de su carrera, para aclarar que no se ha alejado de los medios de comunicación, sino que, más bien, no le gusta saturar cuando no tiene nada productivo e importante que comunicar.

También respondió a quienes les han criticado y atacado por grabar en diferentes ritmos del género urbano, como el dembow. “En el 2003 se pegó uno de los primeros, ‘Delincuente en mi party’, un tema de este servidor con Baby Q. Para que el hip hop, que es lo que yo profeso, se mantenga vivo, yo tuve que hacer dembow porque hay muchos jóvenes que no saben que tengo esta trayectoria por su edad, precisamente. ¿Cómo les exijo, a quienes se identifican con un dembowsero, que vea el hip hop que aún no conoce?”, indicó.

El disco “Cicatrices” de Lápiz Conciente está disponible en todas las plataformas digitales, como son Spotify, iTunes, Tidal y Deezer, entre otras.