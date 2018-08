Piden asfaltar las calles de Cancino Adentro

Los residentes del sector de Cancino Adentro, localizado en el municipio de Santo Domingo Este, reclaman al Ayuntamiento el asfaltado de avenidas y calles. También solicitan remozar el alambrado del sistema eléctrico de los barrios. Asimismo, demandan que la CAASD repare el sistema de acueducto y alcantarillado en la zona.

Las calles de esta localidad tienen más de 15 años en las mismas condiciones, según explican los moradores del referido sector, quienes aseguraron que el cabildo hace caso omiso a sus peticiones. Manifestaron que otorgarán un tiempo prudente al gobierno local, de lo contrario se lanzarán a las calles a protestar.

“El alcalde vino aquí (Alfredo Martínez), para empezar el asfalto de las calles y nos dejó esperando desde hace dos años. Nosotros no queremos hacer huelga, pero queremos que venga a arreglar las calles, esto está arrabalizado. La luz también es un problema, solo tenemos un par de horas de luz y nada más. Yo me siento muy mal con esta situación que estamos pasando. Si no vienen a resolver, vamos hacer un piquete y a dar candela”, dijo Manuel Méndez, residente en Cancino Adentro.

La situación ha llegado al punto de que cuando los padres se disponen llevar a sus hijos a la escuela y en la noche anterior ha llovido, tienen que colocarles fundas en los pies para que los zapatos y también el uniforme no se le embarren de lodo. Las calles que permanecen en malas condiciones son la calle Central, la calle Cuarta, la calle Quinta, la calle Don Fernando y la calle Padre de Las Casas, según señalaron los inquilinos del sector.

Cañada desemboca en la calle

En la calle Cuarta, desemboca una cañada que arroja basura, plásticos y aguas negras, siendo un foco de enfermedades y contaminación. Los moradores de la zona se sienten preocupados por la condición.

“Aquí, lo principal es arreglar las calles que están en condiciones pésimas, y también el sistema de la luz eléctrica que es un desastre, a veces solo 7 horas al día, después permanecemos a oscuras, esto es una situación insoportable, pedimos por favor que vengan y arreglen este problema. También, el agua que viene cada tres días por aquí, y a veces cada ocho días”, expresó Carlos Cepeda, morador en la calle Don Fernando.

Alcalde invirtió 551 millones

El alcalde del ASDE, Alfredo Martínez, expuso en su rendición de cuentas el pasado jueves, que invirtió 551 millones de pesos en programas y trabajos ejecutados.

El funcionario indicó que destinó 32 millones 637 mil pesos en 25 obras de construcción y reconstrucción de callejones, cañadas, barandas, verjas, muros, señalización de calles, mercados, bustos y monumentos.

Asimismo, Alfredo Martínez explicó que el ASDE intervino 39 obras de construcción, reparación y remozamiento de parques, isletas, multiusos, instalaciones deportivas, eléctricas, iglesias, electrificación de calles por un monto superior a los 111 millones de pesos.

A pesar de que existen comunidades sin el asfalto en sus calles, el alcalde mencionó la solución a ese problema entre sus logros. “Por primera vez en la historia, la Alcaldía de Santo Domingo Este ha elegido como su prioridad el drenaje pluvial, realizando en este último año, soluciones que se expresan en limpieza y construcciones de filtrantes, colectores, canaletas y colocación de tapas”, dijo Martínez.

200 mil metros de asfalto en calles y avenidas.

En la rendición de cuentas, el alcalde Alfredo Martínez dijo que destinó 75 millones de pesos en el materiales para la construcción de 200 mil metros cuadrados de asfalto de las principales calles y avenidas, también en los barrios de las tres circunscripciones de esa demarcación. Estos montos de inversión según los moradores de Cancino Adentro, ellos no lo están percibiendo, ya que sus calles se encuentran abandonadas y el Ayuntamiento no las asfalta desde hace 15 años. Manifiestan que no reciben ninguna respuesta.