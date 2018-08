DM: “Estoy haciendo uno de los gobiernos más pulcros”

“Yo sé con la pulcritud que he manejado el Estado dominicano. Yo me he encargado de ponerle controles a la administración pública para que la gente no se corrompa”. De esa manera defendió el presidente Danilo Medina su política contra la corrupción durante sus seis años de gobierno.

El primer mandatario calificó como un discurso simpático el que poseen muchas personas y organizaciones políticas contra la corrupción, pero “a veces hay que ver si el que lo está pidiendo (la lucha contra la corrupción) tiene la autoridad moral para exigirlo”, sentenció el jefe de Estado durante una entrevista de una hora y quince minutos que le realizó la comunicadora Jatnna Tavárez en el Palacio Nacional.

El presidente indicó que cuando abandone el Poder se irá sin que puedan señalarlo por actos de corrupción. “Ahora, lo importante es cómo se sale de aquí. No es cómo se llega ni con los discursos que usted tenga para llegar, sino cómo sale de aquí y yo sé que voy a salir bien, por eso a mí no me preocupa, ni me siento aludido con los ataques que se puedan hacer”, expresó Medina.

El mandatario defendió la persecución de corruptos en su gobierno y dijo que “yo los remito a que vayan a la Justicia y hagan una recopilación de los casos de corrupción que han sido mandados del Poder Ejecutivo al Poder Judicial en este gobierno y lo comparen con la suma de todos los gobiernos anteriores”.

Medina indicó que cuando le llegan informes sobre malas actuaciones de funcionarios los cancela si no tiene pruebas –“y yo he cancelado a muchos”-, pero que si las tiene los remite a la Justicia. En ese sentido sostuvo que la mayoría de los casos de malversación de fondos que han sonado, durante sus seis años de gobierno, no son de su gestión y que “están en la justicia”.

“Yo siento que estoy haciendo uno de los gobiernos más pulcros que ha tenido la República Dominicana”, sostuvo el primer mandatario.

Las políticas sociales

El presidente Danilo Medina expuso los logros de su gestión y dijo que este país ha cambiado en los últimos seis años, e indicó que ahora las madres solteras pueden trabajar mientras sus hijos estudian en la tanda extendida y se educan, mientras sus padres progresan.

Eso se debe a una política que dijo se ha forjado en su gobierno con la reinserción de pequeños empresarios y la construcción de nuevos empleos. “Antes había 19 mil suplidores del Estado. Hoy en día son más de 70 mil”.

Los ingenieros son otro sector que se ha beneficiado con las políticas de transparencia que se aplican desde el 2012 hasta la fecha . “En la actualidad hay más de tres mil ingenieros construyendo obras que son asignadas al azar, en un ejercicio de transparencia, a través de sorteos públicos”.

En ese sentido, dijo que las visitas sorpresa han democratizado el progreso en los campos. “Estas (las visitas sorpresa) son el resultado de la decepción de las personas en los lugares rurales. Antes los presidentes sólo iban a los lugares apartados durante la campaña y jamás volvían. Yo he ido a lugares donde nunca fui durante la campaña a reunirme con los moradores y a escuchar sus reclamos” para tratar de mejorar su calidad de vida, agregó Danilo Medina.

Dejó claro que nunca se averigua la afiliación política de quienes son beneficiados con las visitas sorpresa. “Eso es para ayudar a la gente a salir de la pobreza sin importar el partido a que pertenezcan”, dijo. Expuso que cuando un niño va a una escuela con la tanda extendida o a una estancia infantil no se le pregunta de qué partido son sus padres, igual sucede cuando un ciudadano cualquiera va a un hospital, nadie le pregunta su afiliación política para atenderlo.

El presidente dijo que en estos momentos se encuentra trabajando para igualar el desarrollo en el país, con la tendencia de las demás naciones. “El mundo está metido ya en la cuarta revolución industrial y la República Dominicana tiene sectores que todavía no han llegado a la segunda, por eso hay que esforzarse para dar saltos en el tiempo”, enfatizó.