Danilo revelará en marzo su posición sobre la reelección

El presidente Danilo Medina dijo anoche que tiene una decisión tomada sobre el tema de la reelección, pero que será en marzo de 2019 cuando la haga pública, ya que así se acordó dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al ser entrevistado por Jatnna Tavárez en Color Visión, canal 9, Medina expresó que el momento de hablar sobre si decidirá reelegirse o no va a llegar, ya que la recién promulgada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas establece plazos para que se realicen sus primarias e inscriban sus candidatos ante JCE.

“El momento de yo tocar ese tema va a llegar… y ahora más, con la nueva ley de partidos, que establece fecha para todo… e incluso establece una fecha en la que los partidos tienen que inscribir los candidatos y establece fechas para las primarias, y eso es en el segundo semestre del año que viene; ahora, en el PLD decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene, y en ese momento yo fijaré mi posición en el país”, expresó.

Observó que no ha hablado de reelección en los últimos dos años, pero lo hará en el momento en que el PLD lo decida, “si es en marzo… en marzo; si es en julio… en julio… cuando sea; yo tendré una posición, porque yo la tengo ya, ahora, será en su momento cuando la diré”, subrayó.

Señaló que “hay un mercado electoral, y ese mercado va señalando lo que quiere: cuando los pueblos quieren una persona para que las dirija, al final esa persona es la que la va a dirigir; no importa que tenga gente que se oponga al interior de los partidos, si el pueblo cree que es a usted al que le corresponde, es usted el que va a hacer”. “A veces nosotros queremos torcer los acontecimientos y cambiar el rumbo que lleva la corriente, y no es así, la corriente al final se impone, y si no se le permite, entonces viene el fracaso”, dijo.

Rechaza división en el PLD

Danilo Medina sostuvo que a lo interno del PLD no hay división, sino hay criterios y diferentes, por lo que entiende que esas contradicciones son expresiones de lucha por el poder y que van a permanecer hasta que se elija al candidato presidencial del año 2020.

Al respecto, sostuvo que una vez que se elija el candidato del 2020 “habrá gente que se quedará con algún tipo de dolor, pero al final la mayoría apoyará al candidato que se elija”.

Recordó que los partidos se dirigen por el centralismo democrático, y que los conflictos surgen cuando a la minoría se le quiere imponer a la mayoría, “porque usted no puede creerse que lo que usted piensa es lo único sano y bueno, cuando hay una mayoría que dice que no, que no está de acuerdo con usted”.

Hubiera preferido las primarias abiertas

El presidente Medina dijo que aunque era partidario de las primarias abiertas y simultáneas debido a que las considera más democráticas y participativas, entiende que la Ley de Partidos aprobada por el Congreso tiene un nivel de consenso del 80%. Sostuvo que las primarias abiertas buscaban que no sea un grupo el que seleccione los candidatos y que por el contrario que sea la población la que decida cuál debe ser su candidato.