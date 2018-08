Directora distrito educativo de Los Alcarrizos exhorta padres enviar hijos a clases

Los Alcarrizos- La directora del Distrito Educativo 15-01, Juana Yulisa Checo Monegro, exhortó este sábado a los padres, amigos y tutores de la escuelas para que el próximo lunes 20 envíen a sus hijos a los centros educativos, a los fines de que no se pierda ni un día de clases y se aproveche la educación en su totalidad.

Checo Monegro expresó que para poder aprovechar los recursos del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que se invierte en educación es necesario que los estudiantes, los maestros y todo el personal administrativo esté presente en los centros educativos desde el primer día, tanto en la parte pública como en los colegios privados.

“La educación es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad. Los padres, madres y tutores tenemos un rol importante en el proceso educativo. Por eso le hacemos un llamado a todas las familias para que asuman el compromiso de llevar a sus hijos a las escuelas desde el primer día de clases, este lunes 20 de agosto”, dijo.

En cuanto a los 3.3 millones de poloshirts que el Ministerio de Educación está distribuyendo para todos los estudiantes del sector público en todo el territorio nacional, Yulisa Checo Monegro, enfatizó que son gratuitos para que las familias no tengan que incurrir en gastos extras.

“Hacemos un llamado a todos los padres, madres y tutores para que sepan que todos los poloshirts para los estudiantes del sector público son gratis. No tienen que comprarlos en ningún comercio. No tienen que pagar un solo centavo. Si a su hijo aún no le han entregado su uniforme, no se desespere. Puede enviarlo a la escuela con el uniforme anterior, mientras tanto le entregan el nuevo. Lo importante es que no pierda un solo día de clases”, explicó.