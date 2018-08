Héctor Mojica anuncia compra de 200 nuevos autobuses para OMSA 

En el marco del cuarto encuentro con conductores y conductoras de la OMSA, Héctor Mojica afirmó que la institución hizo pública la licitación para adquirir 200 nuevos autobuses antes de concluir el 2018.

Mojica sostuvo que las nuevas unidades reforzarán el servicio de transporte en varios de sus corredores. Con esos fines publicó el llamado a licitación pública OMSA-CCC-LPN-2018-0002 para que los interesados puedan presentar sus propuestas a partir del próximo lunes 20 de agosto hasta el 28 de septiembre 2018.

“Este año nosotros recibiremos 200 nuevas guaguas, 80 autobuses articulados y 160 normales”, expresó Mojica.

Informó que de esos autobuses 40 articulados irían al corredor más grande, avenida 27 de Febrero, los restantes 160 irían a reforzar las demás rutas tradicionales y la creación de 3 nuevos corredores. Eso implica una inversión superior a US$39 millones de dólares, alrededor de RD$1,937.

Llamó también a los conductores del turno de 2 a 6 de la tarde a manejar respetando las leyes de tránsito brindando un servicio de calidad, tal como lo hizo el pasado miércoles con los conductores del turno uno que opera de 6 de la mañana a 2 de la tarde.

“La OMSA seguirá dando un servicio de calidad y no puede ser de calidad si ustedes no ponen de su parte; eficiente y no puede ser eficiente si ustedes no ponen de su parte y ese servicio debe seguir siendo ser barato, reiteró”.

Se recuerda que esta es la cuarta vez que Mojica se reúne con choferes de los diferentes turnos de la OMSA y la segunda vez esta semana.