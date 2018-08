Más temas de Franklin, entre ellas “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, ”Think”, ”Chain of Fools” y “I Say A Little Prayer”, estaban en el Top 40.

Las listas de iTunes se basan en ventas digitales y se actualizan varias veces al día.

Franklin murió de cáncer pancreático a los 76 años. Estuvo batallando problemas de salud no revelados en años recientes y en 2017 anunció que no haría más giras.