Gonzalo asegura no aspira a ninguna posición electiva

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, aseguró ayer que él no aspira a ninguna posición electiva de la República Dominicana, aunque está consciente de que la población valora el trabajo que ha hecho como funcionario del Gobierno.



“El hecho de que como ministro sea valorado, eso no significa eso. Yo agradezco a la población que valora nuestro trabajo, le agradezco a la gente en las calles que me dicen ‘ministro, tírese, que yo votaría por usted’, pero yo debo decirles que yo no aspiro a ninguna posición electiva en ninguna parte de la República Dominicana”, dijo el funcionario al ser entrevistado por el periodista Miguel Guerrero en el programa Edición Nocturna que se transmite todas las noches por CDN, canal 37.

Al ser preguntado sobre el hipotético caso de que el presidente Danilo Medina lo señalara como su sucesor, Castillo indicó que no respondería a cosas inciertas, pero que si la propuesta se da, “analizaría la situación”, pero que por el momento está enfocado en acompañar al mandatario a construir una gestión lo más exitosa posible.

Dice Medina es quien más ha luchado por la corrupción

El ministro de Obras Públicas se refirió también a los señalamientos del movimiento Marcha Verde que acusa a la administración, de la que forma parte, de corrupción. Al respecto, afirmó que el presidente Medina es la persona “que más ha luchado por la corrupción”, tras mencionar todo lo que el gobernante ha hecho para transparentar las instituciones del Estado, como es el caso de la regulación de compras y contrataciones públicas.

“El Presidente, en términos generales, ha hecho una obra gigante de gobierno, una obra que yo no veo que otro presidente puede realizar (…) faltaría tiempo para enumerar todas ejecutorias del presidente Danilo Medina”, expresó.

Gonzalo Castillo citó dentro de los logros del jefe de Estado los avances obtenidos en el sector educación, destacando la entrega de más de 23 mil aulas, de 29 mil que el Gobierno contempla edificar en toda su gestión. “Al 2012 a la llegada del presidente Medina al Gobierno, en toda la historia de la República Dominicana desde su fundación como República, que hablamos de más de quinientos y tantos años, se habían construido treinta y cinco mil o treinta y seis mil aulas, y el presidente Danilo Medina en tan sólo ocho años habrá construido veintinueve mil aulas. Casi habrá hecho en ocho años lo que tomó quinientos y pico de años”, detalló.

Ha cumplido con meta permisos construcción

El ministro indicó que tras la implementación de la Ventanilla Única de Permisos de Construcción, de la cual la institución que dirige es la encargada, ha cumplido con la meta de emitir permisos en el plazo de 45 días. “Tenemos un plazo de sesenta días para que el permiso sea otorgado o emitido. Esa meta debe ser cumplida para el primero de diciembre próximo, pero a partir de este de agosto pasado, Obras Públicas ha cumplido la meta de los 45 días.