ADN inaugura parque “Doctor Cruz Jiminián” en Cristo Rey

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, inauguró ayer en el sector de Parabel, de Cristo Rey, un parque con el cual honró al médico Félix Antonio Cruz Jiminián.



Al dirigir el discurso, el alcalde Collado destacó que “esta obra beneficiará a más de 15,000 personas de los sectores de Vietnam, Las Flores y Cristo Rey, entre otros que están enclavados en la zona”. Destacó que la ciudad cuenta con grandes seres humanos, personas con una labor incalculable y con amor a su ciudad y sus habitantes, como el doctor Cruz Jiminián.

“Un parque es solo un poquito de lo mucho que debemos a este hombre, tan querido y respetado por toda la comunidad de Cristo Rey”, resaltó el alcalde de la Capital. Sostuvo que una carrera altruista a favor de una comunidad como la de Cristo Rey solo es posible en personas honorables.

“Presenté esta propuesta al Concejo de Regidores, de que este parque lleve su nombre, porque son varias las voces que nos han manifestado que usted les ha salvado la vida, que le ha realizado una costosa cirugía sin pagar nada”, refirió Collado. Observó que en la mayoría de los casos se honra a las personas cuando ya no existen en forma física, pero que “su grandeza es lo que permite que figuras de todos los segmentos de la sociedad y diversos sectores políticos lo respalden”.

El doctor Cruz Jiminián agradeció al alcalde Collado por honrar con su hombre una obra de suma importancia para un sector pobre como Parabel, en Cristo Rey.

“He vivido momentos muy difíciles, he sido pisoteado, me ha tocado caminar estrechos senderos, a veces llenos de espinas, con lágrimas que no brotan hacia afuera, pero con orgullo y la fe en Dios agradecemos al alcalde David Collado este reconocimiento”, dijo el también director de la clínica Cruz Jiminián. “Un lugar que antes nadie se atrevía a entrar por la delincuencia, drogas, violaciones y otros males, convertido en un lugar para disfrutar”, resaltó.