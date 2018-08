Canelo y Golovkin, a un mes de chocar de nuevo en Las Vegas

NUEVA YORK, EE.UU. Saúl -Canelo- Alvarez y Gennady Golovkin ya “cruzan” el camino regresivo para su trascendental pelea que por el campeonato mundial del peso mediano (160 libras) tendrán el 15 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada.



Mientras aquí en Nueva York el combate se promueve ruidosamente… por lo menos los medios noticiosos, especialmente diarios digitales, programas de radio y televisión, así como el viejo periódico hispano Diario La Prensa, publican crónicas, artículos y reportajes respecto al pleito que marcará la segunda batalla entre estos dos púgiles.

Este viernes 17 se cumplirá la sanción (de seis meses) que la Comisión Atlética de Nevada le impuso a Canelo Alvarez tras el púgil mexicano dar positivo en clembuterol ocasionado por comer una carne contaminada.

La Comisión Atlética de Nevada avaló este segundo combate que ahora se ha fijado para el 15 de septiembre y tendrá como escenario el moderno coliseo T-Mobile, donde fue realizada la primera controvertida pelea la cual terminó con un cuestionado empate.

El cuidado de Canelo

Álvarez, en unas declaraciones ofrecidas a emisoras de la radio hispana- y que publican medios noticiosos de Nueva York, reveló que ya no tiene interés en comer carne. Por lo menos carne en México.

“Realmente después de lo que me pasó he tenido mucho cuidado”, precisó. “Realmente, demasiados cuidados, creo que extremos. Al extremo de no comer carne, dejé la carne”, acotó el dos veces campeón mundial en las divisiones mediano junior y mediano.

Y subrayó que “la carne en Estados Unidos es diferente, puedo comerla sin problemas, porque acá hay más control. Pero la dejé, totalmente dejé la carne”.

Asimismo, el entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, dijo que su pupilo está concentrado en el cuartel de entrenamiento instalado hace un mes en San Diego, California.

Dijo que no tiene dudas de que el 15 de septiembre habrá un nuevo campeón del mundo de peso mediano, “y ese será Canelo Alvarez”. Este periodista supo que en poco tiempo Golovkin y Canelo Alvarez viajarán a esta ciudad de Nueva York, donde serán presentados a los medios de comunicación como parte de la promoción del anhelado segundo pleito.

Ambos entienden que saldrán victoriosos

Golovkin, con registro profesional (de invicto) de 38-1 y 34 victorias por nocaut), ha declarado que tiene la “seguridad” de que retendrá su faja de las 160 libras porque, afirma, va a derrotar “sin problemas” a su rival mexicano. En tanto que Canelo Alvarez, con expediente profesional de 49-1-2 y 34 triunfos por KO, dice que se prepara para no dejar “ninguna duda” de su victoria y de esa forma volver a ser titular mundial de las 160 libras.