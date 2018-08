Evelio Herrera: Por lo pronto no se hará concierto a favor de Juliana

El empresario artístico Evelio Herrera informó este martes que “por lo pronto” no realizará el concierto pro recaudación de fondos que había propuesto para el tratamiento que la merenguera Juliana lleva para combatir el cáncer.

En cuatro videos colgados a Instagram, Herrea indicó que la cantante que por tercera vez se enfrenta a la enfermedad le manifestó que por el momento no sería necesario porque tiene que viajar a Miami donde iría a evaluarse.

“Juliana me manifiesta esta mañana en un comunicado que no iba a ser necesario el concierto porque le tocaba avaluación en Miami de su estado de salud y que no sabía cómo iba a ser el diagnóstico”, informó el empresario en uno de los videos donde también agradeció la solidaridad de los artistas, técnicos, talentos y presentadores que se pudieron a su orden para la realización del evento.

Dijo esperar que sea cierto que la mambera no necesite ese apoyo y que en realidad su estado de salud pueda mejorar, como “todos deseamos y queremos”.

“Quería ser, así como fui responsable de decir que haría el concierto totalmente gratis, también quiero ser responsable diciendo que el evento ya no va a ser y no tuvo nada que ver con una decisión mía, sino, de la propia artista Juliana”, resaltó Herrera.

El presidente de la empresa EHeventos agradeció además a todo el que lo apoyó en la iniciativa y dijo esperar que más adelante pueda “hacer algo” por aquellos que sí lo necesitan.

“Me manifiesto de igual modo en la mejor disposición paran ti Juliana, ojalá y que no me necesites nunca y que Dios te bendiga y te sane por siempre y puedas estar con nosotros muchísimos años más”, expresó Herrera.