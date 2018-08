Faride a Leonel: no hay dinero que me pueda comprar

NUEVA YORK.- La diputada del PRM, Faride Raful, advirtió aquí que no hay dinero que la pueda comprar, en respuesta a un artículo del expresidente Leonel Fernández en su columna “Observatorio Global”, publicado horas antes de aprobarse la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el que dice que los diputados perremeístas, “fueron persuadidos por una fuerza externa”, por lo que cambiaron abruptamente de posición, lo que muchos interpretan como la compra de legisladores opositores por parte del Gobierno.

“No he oído las declaraciones del expresidente Fernández, pero si se habla de venta, habría que ver las pruebas de la venta”, dijo. Leonel también señala en la columna que la facción del PRSC que responde a Danilo, también deshizo su postura original para aprobar la pieza legislativa.

“En el caso mío en particular, puedo decir que no hay dinero que me pueda comprar. No creo en eso, somos un partido independiente al PLD, que asumimos una posición política y pública”, expresó Faride.

Rechazó que diputados de su partido hayan sido sobornados o comprados tanto por el Gobierno como por otros sectores, señalando que el PRM en todo momento estuvo de acuerdo, hizo un compromiso con la sociedad dominicana para aprobar la Ley de Partidos.

“Lo que sí dijimos desde el principio es que no queríamos una Ley de Partidos que nos impusiera unas primarias abiertas y dentro del consenso para la elaboración de esa ley, pudimos lograr que no se impusieran primarias abiertas”, explicó Raful.

Dijo que ahora mismo, lo que consagran en las cámaras de diputado y el senado, es que cada partido elija la forma para escoger a sus miembros a cargos electivos con el mecanismo de que puedan ser abiertas, cerradas, en asamblea de delegados o a través de encuestas, lo que logró derrotar el PRM.

“Algo importantísimo de la ley es que establece de alguna manera, algunos controles mínimos que no existían desde el punto de vista del financiamiento, y eso es importante para nosotros que vamos en desventaja, compitiendo con un partido que tiene 20 años en el poder”, agregó.

Respecto a insistentes rumores de que Danilo compró a la mayoría de diputados, usando nuevamente al llamado “Hombre del Maletín”, ella dijo que nunca lo ha visto.

“Y espero no verlo, porque si lo veo lo digo”, agregó.

“No tengo conocimiento de eso, no lo he visto y no creo que se vaya a aparecer por donde yo esté”, dijo.

NO HA SIDO AMENAZADA POR EL CASO JOAO

Preguntada si ha sido amenazada o acosada por su revelación sobre los millones de dólares pagado al ex asesor de la campaña de Danilo, el brasileño Joao Santana y su esposa Maura, Faride aseguró que no ha recibido ninguna amenaza ni acoso de nadie, incluyendo a sectores del Gobierno después de la denuncia que hizo.

La legisladora, habló con este reportero ayer domingo en la mañana mientras participaba en un desayuno ofrecido al gobernador estatal de Nueva York Andrew Cuomo, por el congresista Adriano Espaillat y el Club Demócratas por Un Cambio en el Norte de Manhattan, en respaldo a la reelección del primer ejecutivo del estado, en el restaurante “La Marina” en el Alto Manhattan.

“Realmente no, yo hago mi trabajo con la responsabilidad que amerita y lo vamos a seguir haciendo, siempre he actuado así en la vida personal y profesional, y ahora, un poco más expuesta desde la curul en el Congreso Nacional”, dijo la diputada.

“No he recibido ninguna amenaza gracias a Dios”, añadió Faride.

Respecto a si el Gobierno ha dado una respuesta adecuada a su denuncia, dijo que el oficialismo no ha respondido nada.

“Lo que precariamente hizo, lo hizo sin presentar ningún tipo de documentación y faltándole el respeto al Congreso Nacional y a los legisladores que estamos para fiscalizar”, dijo la legisladora.

Ella fue invitada por el congresista Adriano Espaillat y fue una de las oradores del acto, recibiendo varias ovaciones de parte de los asistentes. Muchos le pidieron fotos selfies, la abrazaban y la felicitaban por su valentía y coraje al revelar el dato sobre el pago a Santana.

Faride adelantó que regresará en septiembre a Nueva York para un encuentro con dirigentes y militantes de su partido, después de participar en la Parada Dominicana de la Sexta Avenida.