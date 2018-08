Proyecto “A mil con Leandro”  juramenta coordinadores en Sabana Perdida

Desenas de personas, miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), asistieron este domingo a la juramentación del equipo de coordinación de Sabana Perdida del proyecto “A mil con Leandro”.

“Sabana Perdida se ha desbordado a darle un espaldarazo a este proyecto… No me esperaba este cariño, este desborde y este entusiasmo ya que la actividad era solo de juramentación de los coordinadores y no fue siquiera publicitada, más bien se conformó a lo interno del proyecto y hoy vemos como el pueblo de Sabana se ha rebosado”, indicó el presidente de este proyecto, Leandro González.

Con la juramentación de más de 500 presidentes de Comité de Base que serán los coordinadores de los 40 intermedios de Sabana Perdida, los cuales serán los encargados de ejecutar los trabajos de esta plataforma “ A mil con Leandro”, quedan iniciados los trabajos de dicho proyecto.

Con esta actividad se deja inaugurada la primera etapa de los trabajos de integración que hará este proyecto con miras a las próximas elecciones.

El proyecto que desde el 2008 se ha convertido en una plataforma política de credibilidad y ayuda comunitaria tiene previsto realizar su segunda etapa se en los Guaricanos y en Villa Mella con más de 1000 presidente de comité de base.

Entre los asistentes estuvieron el miembro del Comité Central, Luis Santana, los presidente de Intermedio Juan Ruiz, Ramón Altagracia, Fatima Heredia, Rafael Carela, Juan Martínez, Augusto Valdez, Alberto Ferreras, Isidro Liberato, Jeremías Fabián y los dirigentes Héctor Pérez, Aneudy García, Máximo Suriel, José Sime Wilim, Robles D’aza, entre otros.

La actividad proselitista se realizó este domingo en la Plaza Iván Mercedes de la avenida Charles de Gauller.