Este año menos participantes en Desfile Dominicano de NY; haitianos asisten

NUEVA YORK.- Bajo una tarde soleada y calurosa, miles de dominicanos de los diferentes condados, y un grupo de haitianos portando un enorme letrero y la diputada Faride Fadul desfilaron en el 36 aniversario del “Dominican Day Parade”, celebrado este domingo a lo largo de la Sexta avenida, en el centro de Manhattan.

En la manifestación se notó la poca asistencia de miles de compatriotas que cada año acuden a la actividad.

Otros quisqueyanos exhibiendo a Mamá Tingo, Caamaño, Jacques Viaud Rehaaud, Sonia Pierre, Marcha Verde, y otros connacionales con letreros de Odebrech asistieron también.

Un grupo de dominicanos protestó con letreros la presencia haitiana, algunos de ellos expresando “We are dominicans”. “We are not haitians”, “We have 4,000.000 of dominicans living with US$1.25 a day”, “We are not racist, we try to defende our rigths”, “No haitians, is stateless”.

El evento inició a la 1:20 y concluyó a las 4:00 de la tarde, ante la presencia policial que fue mayor que años anteriores, algunos de los agentes portando armas de guerra.

El desfile estuvo encabezado por el gobernador Andrew Cuomo, el alcalde Bill de Blasio, el congresista Adriano Espaillat, la presidente del desfile María Khury, el Comisionado de Policía, James O’Neill y el doctor Rafael Lantigua, entre otros.

Asimismo, el cantante Prince Royce fue el Gran Mariscal, mientras que la ex funcionaria de la fiscalía, Liliam Pérez, desfiló como madrina, aunque fue “abucheada” a la altura de la calle 40.

El merengue y la bachata que sonaban en las diferentes carrosas, llenaron de alegría a la multitud que se orilló a lo largo de la popular vía, también llamada Avenida de Las Américas.

Aunque varios grupos folklóricos dominicanos estuvieron presentes, además de una amplia comitiva de la policía dominicana y Los Andulleros de Santiago, las comparsas, que fueron la atracción de años anteriores, esta vez brillaron por su ausencia.

Según versiones, decidieron no asistir acogiendo el sentir de la comunidad, ya que el Instituto Duartiano llamó a un boicot contra el desfile, debido a que la presidente del mismo, María Khury; el alcalde De Blasio y otras autoridades aceptaron que desfilaran los haitianos.

Tampoco participaron las carrozas en representación del Consulado Dominicano, Cibao Meat Produts, Restaurant 809 (La Casa Dominicana) y La Asociación de Bodegueros, entre otra