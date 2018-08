Video muestra a Leonel bailando merengue tras presentación del proyecto RD2044

Pese a la tensión generada por la ley de partidos, el expresidente @LeonelFernandez aprovechó la noche del jueves bailando, luego de la presentación de #RD2044 en San Pedro de Macorís. #pld #leonelfernandez #leydepartidos #politicos #tv #rd #baile

A post shared by El Caribe RD (@elcariberd) on Aug 10, 2018 at 7:59am PDT