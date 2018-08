Braulio y Eddy Herrera, una noche romántica entre amigos

Para su primera vez compartiendo escenarios, el cantautor Braulio y el merenguero dominicano Eddy Herrera tenían pautado presentar su nueva colaboración juntos, “Amigos”, composición del artista español.



Sin embargo, una caída que sufrió en Puerto Rico el intérprete de “En la cárcel de tu piel”, y que lo llevó al quirófano para ser operado del hombro derecho, no solo cambió el que pudieran grabar la canción, sino también que su concierto Braulio y Eddy: Amigos, que será estrenado este jueves en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, ha sido pospuesto para la ciudad de Santiago.

El tema inédito formará parte de la nueva producción de Braulio y está listo en un 80%, según dijo a elCaribe “El galán del merengue”.

Aun en recuperación, Braulio Antonio García Bautista, nombre de pila del compositor de 72 años, reveló que aún no puede escribir ni tocar la guitarra. “No les niego que a raíz de mi accidente pensé: -me voy a dedicar a criar gallinas-. Pero me di cuenta que si no sigo cantando voy a quedarme a lo que son mis amigos, jugadores de cartas y dominó. Y yo no sé jugar a eso, me aburre”, manifestó.

El cantante español regresa a Santo Domingo este jueves, para presentarse ante uno de los públicos más significativos para él, y el que considera su mejor mercado, según dijo.

“El calor del público dominicano significa muchísimo para mí, creo que es mi mejor mercado. Incluso, hablando en términos económicos, tanto la República Dominicana como los sectores a nivel internacional donde viven dominicanos. En Estados Unidos, por ejemplo”, agregó.

En vivo en el Jaragua

El artista español actuará junto a su banda, la cual trae desde Miami, después que el merenguero dominicano Eddy Herrera presente su repertorio junto a su orquesta completa, adaptada al listado romántico que ha preparado.

El intérprete de “Ajena” adelantó que su cancionero, de aproximadamente 14 temas, abarcará tres géneros musicales: ranchera, baladas y boleros, entre ellos: “Tu voz”, “Si nos dejan”, “Te confieso” y “Para toda la vida”, entre otros temas de artistas de diversas generaciones, así como canciones suyas, en balada.

Herrera resaltó que no es la primera vez que presenta un concierto romántico o un show de boleros, pero sí que comparte escena con Braulio, a quien aplaudió por sus composiciones y larga trayectoria artística.

El concierto Braulio y Eddy, Amigos, está producido por la empresa TASK Media Agency de Tessie Sánchez, quien resaltó que habrá un momento en el que los dos cantantes se unan en escena, además de otras sorpresas.

“Mañana será una noche mágica llena de romanticismo, en la cual el público podrá deleitarse con las canciones e interpretaciones de estos dos grandes artistas que han hecho muy buena química”, dijo Tessie. Agregó que el próximo mes el encuentro será llevado a Santiago, luego que Braulio esté recuperado en su totalidad.

La productora resaltó que el cantautor canario, en sus más de cuatro décadas de trayectoria, ha cosechado un amplio repertorio con temas como “Crónica de un viejo amor”, “Sobran las palabras”, “Pequeña amante” y “En bancarrota”, entre otros que han sido versionados en otros géneros como la salsa y bachata.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets, CCN, Supermercados Nacional y Jumbo.