Presidente Medina inaugura Línea 2B del Metro; llama población a defender su obra de gobierno

Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina llamó la tarde de este miércoles a la población a salir a las calles a defender su obra del gobierno tras alegar que las cosas buenas si no se dicen se olvidan.

Medina se expresó en estos términos al inaugurar la Línea 2B del Metro de Santo Domingo, durante una actividad realizada en la estación Concepción Bona, de la avenida San Vicente de Paúl, la cual recomendó como una obra muy buena, y dijo que hay que verlo desde el punto de vista de la dignificación, servicio de calidad y el ahorro que representa para las familias.

Al dirigirse a los presentes en el acto, el mandatario hizo un recuento de todas las obras que su gobierno ha realizado en sus dos periodos, en las áreas de salud, educación y transporte, recordando que con esto ha venido cumpliendo con todo lo que prometió durante su campaña.

Dijo que su primera campaña presidencial su slogan era “Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunc ase hizo”, y con el Metro, eso es precisamente lo que hizo, continuar lo que está bien, porque “el metro está muy bien”.

Resaltó que en su segunda campaña visitó productores agropecuarios del territorio nacional y muchos le criticaban diciendo que cuando ganara, no volvería más nunca por esos lugares, “pero estoy pasano todos los domingos por ahí, aunque decían que no iba a pasar. Eso es lo que quiero que ustedes valoren y defiendan. Salgan defender nuestra obra de gobierno, porque las cosas buenas si no se dicen, se olvidan”.

En el acto, el mandatario estuvo acompañado del director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Manuel Saleta García.

“Con la puesta en funcionamiento de la línea 2B del Metro, la gente de Santo Domingo Este vive un nuevo renacer en cada una de las laboriosas comunidades. Representa un ahorro de tiempo y dinero para estudiantes que se dirigen diariamente a las universidades del Distrito Nacional”, resaltó durante la actividad el alcalde Alfredo Martínez.

La nueva línea, que de inmediato fue dejada abierta al público, está compuesta por cuatro estaciones con una longitud de 3.6 kilómetros que se recorre en un tiempo de siete a ocho minutos, y beneficiará una población de más de 850 mil habitantes, especialmente de la zona oriental.

Las instalaciones de la nueva línea, tienen capacidad para transportar unos 150,000 pasajeros diarios.

La nueva línea del Metro, se une en cuanto a vialidad a otras construidas en la zona, como el primer tramo de la circunvalación de Santo Domingo, los elevados de la Av. Charles de Gaulle, la Avenida Ecológica, Boca Chica y La Caleta, y el Teleférico de Santo Domingo.