PRM dice que votará a favor de la ley de partidos

El Partido Revolucionario Moderno –PRM- informó este martes que votará a favor de la de ley de partidos políticos, y ratificó que sus primarias se realizará con padrón cerrado, es decir el de su propia organización.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la entidad política, José Ignacio Paliza, sostuvo que no presentarán informes disidentes porque entiende que no serán acogidos, aunque recordó que como partido han tenido posiciones disidentes las cuales han presentado en las comisiones de trabajo en sus momentos.

“Nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, hoy votaremos de manera positiva como un solo bloque por la ley de partidos de la República Dominicana”, dijo Paliza.

Agregó que por encima del interés particular del PRM y de sus miembros, lo que quieren es un país con partidos debidamente regulados y que el sistema político cambie.

“Por eso, aun cuando esta ley no es a imagen y semejanza de nuestros deseos, y no se logran todas las conquistas que queremos, es un buen inicio en un país que hoy no tiene regulación alguna”, manifestó Paliza, quien entiende que muchos miembros de otros partidos políticos desean que el país se quede sin regulación con relación a sus organizaciones y a las elecciones en sentido general.

“En la ley de partidos quedará establecido que los partidos podrán elegir la modalidad de elección que entiendan oportuna, así como también los listados de electores o padrones a utilizar”, edificó.