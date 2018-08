Sophy y Lissette, un duelo de mujer a mujer

Por primera vez en sus carreras, las cantantes Sophy y Lissette Álvarez “se vieron las caras” en un mismo escenario con el concierto De mujer a mujer, donde antes de unirse, presentaron lo mejor de sus respectivos repertorios.

El show inició con la artista boricua La Sophy, quien saludó de inmediato. “Buenas noches, ¿Cómo están ustedes? ¡Ay que rico! Esto está repleto, hay mucha gente querida que me conoce”, dijo antes de interpretar “Amor de madrugada”. Otros temas que siguieron en el cancionero que ha cosechado en sus cinco décadas de trayectoria fueron “Ámame en la cama”, “Yo lo comprendo”, “Locura tengo de ti”, “Hastío” y “Canción para una esposa triste”, entre otros que fueron coreados por los presentes.

Cuando interpretó el sencillo “Perdón”, la cantante puertorriqueña repentinamente salió de escena, mientras la orquesta, compuesta por los músicos suyos y de Lissette, se quedó tocando. Al cabo de unos minutos, regresó pidiendo disculpas porque “estaba afectada de una tos”. Continuó su presentación con “Compárame”, agotando así su primera aparición en escena.

Con un jovial estilo y vestuario negro con transparencias, la sustituyó Lissette Álvarez. El primer tema en ser interpretado por la cubana fue “Trampas de luz”, seguido se dirigió al público para decirle que el reencuentro con los dominicanos es “algo mágico porque a ambos pueblos los une tanta música, vivencias y amor”.

“Gracias por acompañarme esta noche tan especial. Tengo el placer de compartir el escenario con Sophy, somos grandes amigas y compañeras de música desde nuestros comienzos. Vamos a recorrer diferentes épocas (…) están invitados a cantar”, expresó para iniciar un popurrí de temas románticos.

A su repertorio sumó otros como “Falsedad”, “Quiéreme”, “Martes 2:00 P. M.”, “Debut y despedida”, “Copacabana” y “Lo voy a dividir”.

“Resulta que yo soy muy fanática de este país, por toda la música que le ha dado al mundo, todos esos compositores maravillosos y todas esas canciones. Pero les confieso que soy fanática de Juan Luis Guerra y me encanta desde sus inicios. Hay una canción que yo grabé con Willy, mi esposo, él no está aquí, pero me gustaría cantarla para ustedes”, expresó, y de inmediato entonó “Amapola”, acompañada por Félix Alvarado. “Hoy vine con ella”, fue otro de los temas en los que Lissette se hizo acompañar de un invitado. En esta ocasión subió al escenario una joven cantante de nombre Yanira.

Un junte para la historia; de cara a cara

Cuando el reloj marcó las 11:11 llegó el momento más anunciado de la noche, Sophy y Lissette juntas en el mismo escenario. El encuentro fue lo más parecido a un duelo donde una interpretaba un tema e inmediatamente entraba la otra. El enfrentamiento lo inició la cubana con “Si un día te sientes solo”, que popularizó Anthony Ríos. Sophy le respondió con “Qué vas a hacer sin mí”, y Lissette continuó con “Mal sueño”. Mientras se alternaban, Sophy cantó “Cuando te digo te quiero”, “Soy lo prohibido”, “Despertarás llorando”, “Muchacho malo” y “La pena que me da”; mientras que Lissette agregó éxitos como “Yo me voy sola”, “Un poco más”, “Como decirte” y “Fuego”.

La Sophy y Lissette cerraron el espectáculo con la interpretación a dúo del tema “Adiós tristeza”, de la cantante puertorriqueña Lourdes Chacón.