Peralta: ha habido confusión entre lo contratado y lo pagado a Joao Santana

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, negó nuevamente la denuncia que hicieran dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que la institución pagara el monto de 1,400 millones de pesos a la empresa que dirige Joao Santa y su esposa Mónica Moura, ambos involucrados en el caso Odebrecht

José Ramón Peralta comunicó que concerniente al tema ha habido una confusión entre lo contratado y lo pagado, por lo que informó se está preparando un informe detallado mucho más minucioso para presentarlo en los próximos días

Precisó que fueron hechos con instituciones jurídicas y no con personas fueron paralizados, uno de ellos el 3 de diciembre de 2015 y otro, en marzo de 2016

“Yo quiero que quede muy claro una cosa es el contrato y otra cosa es el pago, pero vamos a poner algo más rápido, una obra del Estado, por ejemplo una carretera y es por mil millones de pesos y sólo se va a pagar por lo que se cubicó, si se cubican los 100 y eso está paralizado, no puede sumar y decirle que se le ha pagado por mil 200 millones de pesos, no puede.Todo eso se dijo lo que pasa con ese dinero informe se hace de forma más rigurosa y entregárselo como verán en los próximos días”, explicó

“Aparentemente hay una confusión en los montos que se refieren a la totalidad de esas contrataciones porque por ejemplo, para no entrar en mayores detalles, una cosa son los contratos con el monto contratado y otra es el monto pagado. Es decir, sí tenemos un contrato de 100 millones de pesos, sujeto a presentación de facturas por trabajos realizado, eso no quiere decir que el contratante, en este caso el Ministerio le haya pagado los 100 millones de pesos. Si sobre ese contrato solamente se presentara facturas y trabajos de 20 millones por decir un número, yo pago simplemente 20 millones, no 100 y mucho menos120 como un dedito que le ha plantado de su mano contratos y pagos”, dijo Senior

“Un contrato que no recibe ningún ninguna facturación ni ninguna prueba de que ha realizado un trabajo en contra de este, pues evidentemente ese contrato queda sin utilizar. Posteriormente, nosotros estamos realizando en vista de que continúa esa confusión, estamos preparando la información completa que estaremos entregando como señalé anteriormente a todas las personas en funciones que nos lo han requerido para ponerla a disposición de la requiera para de esta forma terminar de aclarar esas dudas que hay en relación a los montos y en relación al proceso”, agregó.