José Antonio Molina: “La música clásica no se hizo para una elite” 

El maestro José Antonio Molina, que se encuentra en el umbral de la celebración de sus 10 años como director de la Orquesta Sinfónica Nacional, dijo que la música clásica no se hizo para una “elite”.

“Yo he sido un abanderado siempre de la inclusión, y he entendido siempre que la música clásica no se hizo para una elite. Es para que la consuma todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país”, manifestó.