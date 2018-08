El municipio de San Luis apuesta por el desarrollo económico

La Junta Municipal ejecuta programas de formación técnico y la construcción de nuevas escuelas

El municipio de San Luis, localizado en Santo Domingo Este, apuesta por el desarrollo económico local e integral de sus ciudadanos, con la inclusión de industrias y empresas extranjeras. El alcalde de la Junta Municipal de San Luis, Raúl Mañón García, aseguró que el crecimiento económico del referido municipio va “avanzando” además de que “paradójicamente”, el cierre del ingenio Ozama ha beneficiado al municipio.

“A San Luis, que vio cerrar su principal fuente de ingresos en ese entonces el ingenio Ozama en el 1999, creo que el cierre del ingenio le ha beneficiado y a la comunidad. Este pequeño lugar es el que más centros de formación técnico profesional posee, tiene una industria mucho más grande y de muchas oportunidades”, dijo el síndico Raúl García.

En los terrenos donde se encontraba el ingenio Ozama se construyó el edificio del Ayuntamiento Municipal, un Centro Cultural realizado por el Gobierno de Taiwán, dos liceos que poseen más de 24 aulas, un Centro de Atención Primaria y de Diagnóstico, además se cimentará un polideportivo y otra estancia infantil.

En el área donde está la antigua chimenea del ingenio, hoy se prevé construir un museo de La Caña. En los terrenos del antiguo ingenio se encuentran, además, la Escuela de Medicina Docente del Hospital Ramón de Lara, el Politécnico de la Fuerza Aérea, la Academia Militar del Ejército y la Fuerza Aérea, la Escuela de Formación de Politur y Cestur, el Community College y varios centros del Infotep.

Al ser cuestionado por un equipo de periodistas de elCaribe, si realmente San Luis está en el olvido del Gobierno y con un crecimiento a veces “estancado”, según afirman sectores y comunitarios, el alcalde Raúl García aseguró que no.

“No estamos olvidados por el Gobierno, en la visita sorpresa número 72, el presidente Danilo Medina se comprometió con la pavimentación de las calles y construcción de aceras y contenes. Hace apenas un mes las terminaron de asfaltar y nosotros terminamos de realizar todo el alumbrado eléctrico. San Luis es el lugar que más escuelas tiene proporcionalmente. Tenemos nueve escuelas y cinco centros de atención primaria y dos de diagnóstico. Se creó la mesa de salud para operar en beneficio de la ciudad, además ya tenemos un centro comunal, seguimos avanzando con hechos”, sostuvo. La Junta Municipal de San Luis maneja un presupuesto anual, aproximadamente de 110 millones de pesos. San Luis posee unos 45.9 kilómetros cuadrados y una población de 70,000 habitantes, que crece poco a poco de la mano con instituciones de formación técnico y cuatro nuevas escuelas del sector público.

Plan basura cero

La Junta Municipal desarrolla un plan de control y disposición de los desechos sólidos, a propósito del evento ocurrido en el Malecón con las lluvias de la tormenta Beryl. Tienen como propósito principal evitar la acumulación masiva de basura y también evitar la contaminación del medio ambiente.

Esto va de la mano, según explica el titular de la institución, con la ley 120-99 que “prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualquier naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares y ríos”. Que según el artículo 2, “se prohíbe a los propietarios e inquilinos de hogares y establecimientos comerciales sacar basura, desechos o desperdicios en hora distintas a las establecidas por las disposiciones municipales correspondientes”.

“Tenemos el programa de Basura Cero en San Luis, consiste en que la gente tiene que sacar la basura el día que le toca. Las calles principales tienen que sacar la basura desde las 9 de la mañana, también incluye la carretera Mella, ya a las 11 de la mañana usted no encontrará basura por ninguna parte”, detalló Raúl Mañón García.

Dijo que existe un plan de régimen de consecuencias y de educación.

“Nosotros comenzamos con promotores y tomamos las principales calles donde llevamos fotocopias primero de la ley 120-99 que penaliza sacar basura el día que no te toque y la de residuos sólidos. Tenemos una guagua que dice ‘Saque la basura el día que te toca’, los días que pasará el camión a recogerla. Hemos ido iglesia por iglesia y centros educativos, llevando ese programa de lo que es el manejo de la basura. Si no cambiamos ese paradigma no podemos avanzar. El tema de la basura no es solo del presidente con Dominicana Limpia, no solo del síndico con Basura Cero, es un asunto de todos, somos un país de corte turístico”.

Escuelas vocacionales forman el plan educativo

El Ayuntamiento del referido municipio maneja su presupuesto con rigurosidad para poder dar abasto con las demandas y exigencias de los ciudadanos y la ciudad misma. Este presupuesto es utilizado para la reparación de calles, aceras y contenes, además del alumbrado eléctrico. Esto incluye también las escuelas vocacionales para la formación de los jóvenes. Actualmente, debido a las grandes necesidades, el cabildo demanda incentivos mayores.