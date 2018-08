Se desploma avión en México tras despegar con 97 pasajeros y 4 tripulantes

CIUDAD DE MÉXICO— El secretario de Comunicaciones y Transportes de México informó el martes por la tarde que a bordo de un avión que cayó al norte de México viajaban 97 pasajeros y cuatro tripulantes.

Gerardo Ruíz Esparza difundió la información a través de su cuenta de Twitter y precisó que la aeronave se desplomó al despegar del aeropuerto de Durango con destino a la Ciudad de México. Poco después, el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro, confirmó en un tuit que no se registraban víctimas mortales. “Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso”, aseguró.Por su parte, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tuiteó que instruyó a la Secretaría de la Defensa, de Comunicaciones y Transportes y a Protección Civil para que colaboraran en la atención del percance. “Hago votos para que la tripulación y la totalidad de pasajeros se encuentren bien”, agregó.El avión pertenecía a Aeroméxico. Poco después del incidente, la aerolínea escribió también en Twitter: “El #Vuelo2431 cubría la ruta Durango – Ciudad México, operado por un avión Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros”. La coordinación de Protección Civil de Durango reportó a través de la misma red social que personal de emergencia se encontraba en el lugar atendiendo el “accidente”, aunque no informó qué sucedió. Imágenes que colocó en la red social mostraban columnas de humo del avión.El incidente ocurrió en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre y a más de 900 kilómetros al noroeste de la capital mexicana.