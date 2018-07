Celebran exposición de internos de Rafey

Este 24 de julio se inauguró en el salón “Apeco” del Palacio Consistorial de Santiago una muestra pictórica de un grupo de jóvenes reclusos del recinto penitenciario Rafey-Hombre de Santiago de los Caballeros.

En el acto inaugural habló el director de la Regional Norte del Ministerio de Cultura, Lincoln López, quien se encontraba rodeado de los gestores culturales, del procurador Víctor González y de las autoridades que dirigen la Cárcel de Rafey tanto de hombres como de mujeres. López agradeció a los presentes su apoyo y señaló la importancia del programa cultural desarrollado en las cárceles modelos para contribuir a la rehabilitación de los detenidos en esos recintos.

Por otro lado, dijo que quedó admirado por el trabajo de los muchachos y fue entonces cuando habló de uno en particular: el retrato de Duarte hecho por el interno José Luis Gomera. El funcionario aprovechó la coyuntura para resaltar el parecido de Duarte con el único referente gráfico existente: una fotografía de Próspero Rey cuando el patricio contaba con la edad de 60 años.

López expresó que es hora de que se cree una comisión formada por diferentes entidades como el Ministerio de Cultura, el Instituto Duartiano, el Archivo General de la Nación, la Academia de la Historia, para que determine la imagen oficial de Duarte, aunque, al mismo tiempo, dijo que eso no impide que cualquier artista, en privado, interprete a Duarte en plena libertad. Recordó el retrato de Gilbert Stuart a Washington y cómo los Estados Unidos decidieron que esa era la única imagen oficial del Gobierno. Por eso la vemos en las oficinas y en el dólar, cosa que no ocurre con nuestro Duarte, recalcó.

De su lado, el procurador González manifestó que sin un programa como el que se desarrolla con la Regional del Ministerio de Cultura sería difícil lograr la meta de la rehabilitación. Hizo énfasis en la necesidad de respetar el derecho de aquellos que han entrado en conflicto con la ley y que la rehabilitación es una garantía para que un ciudadano pueda volver a integrarse a la sociedad luego de cumplir su castigo.

El trabajo que se ha hecho es importante y se aleja de aquella cárcel de años pasados, aunque todavía hay un camino grande por recorrer. Mencionó que ya Rafey necesita ser sustituida por otra edificación más amplia y moderna e incluso que el personal que trata directamente con los internos sean civiles profesionales de la sicología junto a un cuerpo de vigilancia entrenado para el buen trato y mejor convivencia.

La exposición contiene el resultado de dos talleres, uno de artesanía y otro de cultura integral. Se entregó un certificado de participación a los estudiantes de ambos talleres.

El curso de cultura integral es un taller teórico-práctico conducido por el artista plástico y caricaturista de este diario, José Mercader, quien recorrió la historia del arte universal y local de manera resumida y explicada pedagógicamente para un grupo de veintiséis estudiantes con muy variada formación académica.

Los diez trabajos representan personalidades que de una u otra forma tienen que ver con la prisión, expresó Mercader.

En tres meses no se puede enseñar a pintar, pero sí se puede dar a conocer técnicas que lleven al estudiante a entusiasmarse por el arte, dijo el profesor.

Resalta en la muestra la alta calidad de los trabajos. Se aprecia un retrato pintado por Leuri de Nelson Mandela, quien estuvo preso por 27 años y que en 1994 llegara a la presidencia de África del Sur. La defensora de los derechos de los negros Ángela Davis fue pintada por Criselio Rodríguez y Lee Oswald, acusado de matar a Kennedy, fue el resultado del esfuerzo de Oscar Mercado, Hermes Antonio León y Anderson García, quien también realizó, él solo, el retrato de Chaplin. El escultor de la estatua de la Libertad, Frederic Bartholdi, fue pintado por José Aníbal García, mientras que Juan de Dios Díaz realizó, de manera magistral, al profesor Juan Bosch.

Carlos Figueroa logró un contraste de colores rosado y verde para plasmar la figura de Michel Foucault, el filósofo francés defensor del nuevo sistema carcelario y estudioso de conglomerados sociales aislados y cautivos en la sociedad.

Mata Hari, la famosa bailarina francesa fusilada luego de que fuese acusada de espionaje a favor de los alemanes, fue otro de los trabajos exhibidos con un colorido fuera de lo común.

Bob Dylan escribió una canción titulada “Hurricane” sobre la injusta prisión del boxeador Rubin Carter. La canción contribuyó a hacer justicia y Carter fue liberado y en homenaje al artista, aparece su retrato en la muestra.

Los internos presentes en la exposición, bajo estricta vigilancia, manifestaron su satisfacción por el curso-taller y por el deseo de que continúe. Vale decir que con esta exposición se culmina una serie de actividades que se realizaron en ese programa cultural. El día 17 pasado se celebró el X Festival Penitenciario donde el canto, el baile, la coreografía, el mimo, y otras manifestaciones artísticas coparon al Teatro del Cibao con la participación de todas las penitencierías del país.

La exposición permanecerá todo el mes de agosto en la sede del Ministerio de Cultura, Regional Norte, y luego los trabajos irán al comedor de Rafey, a manera de adorno y aliciente para los internos.