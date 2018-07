Montecristi.- Campesinos de la comunidad de Santa María, municipio de Pepillo Salcedo, denunciaron este sábado que el alcalde de la localidad, el bachatero Raulín Rodríguez, pretende despojarlos de las tierras en que fueron asentados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y que han mantenido en producción.

En rueda de prensa realizada en la ciudad de Santiago junto al Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), los campesinos que integran la Asociación de Pequeños Productores y Ganaderos de La Breña, dijeron que hace más de 14 años que fueron favorecidos por el IAD con la entrega de las parcelas, pero que el popular bachatero y alcalde de Santa María, usa de forma abusiva su poder político y económico en un intento de apoderarse de tierras que pertenecen al Estado dominicano.

“En el año 2004, mediante el asentamiento No.452, fueron asentados los más de 50 campesinos que integran hoy la Asociación de Productores y Ganaderos de La Breña, en las parcelas 36B, 66 y 67, del Distrito Catastral No. 11, que por ambición y con abuso de su poder, les quiere quitar Raulín”, Indicó Fernando Hernández Gómez

Hernández Gómez indicó que el alcalde Raulín Rodríguez le solicitó a la asociación de productores, que le dejara trancar unas 30 tareas, a los que ellos accedieron de buena fe, pero cercó 200 tareas en el mismo proyecto y ahora pretende adueñarse completamente de todas las parcelas.

“Las ambiciones de Raulín Rodríguez no han tenido límites, lo que le han llevado a querer sacar los campesinos legalmente asentados de las parcelas y no ha sido a ritmo de bachata, sino con acciones ilegales y violentas, con las que busca adueñarse de tierras no ha comprado, sino que son del Estado y que fueron entregadas por el IAD a parceleros. Así, introdujo una pala mecánica y otros aparatos del ayuntamiento en las parcelas, con los que tumbó los alambres, destruyó la producción y lanzó los animales a la calle”, manifestó.

Destacó que son 4,700 tareas en producción que el artista alega las compró, pero nunca ha presentado títulos de las mismas, tras asegurar que los parceleros tienen sus títulos provisionales que les entregó el IAD.

Agregó que ante esas acciones abusivas y los daños causados, los campesinos afectados acudieron al Ministerio Publico de Montecristi y depositaron una denuncia-querella, pero consideró que Raulín Rodríguez no sólo se ha “burlado” de la Justicia al no acudir a las citas, sino que la Fiscalía y la Policía Nacional se ha puesto a su servicio al acompañarle en las acciones de desalojo.

Los dirigentes campesinos llamaron a Ministerio Público y a la Policía Nacional de Montecristi a dejar de acompañar al bachatero en sus acciones violentas y atropellos contra los parceleros y advirtieron que, de continuar, son pasibles de ser sometidos a los tribunales para que respondan por complicidad y abuso de poder.

Asimismo, criticaron a Rodríguez, porque en su calidad de Director de la Junta Distrital de Santa María, debería contribuir al desarrollo de esa comunidad y facilitar que sus campesinos eleven la producción, y no maltratar a sus conciudadanos, lo que aseguran ha hecho.

Hicieron un llamado a las autoridades del IAD y al presidente de la República, Danilo Medina, para que detengan las acciones fraudulentas de Raulin Rodríguez, tras señalar que nadie debe estar por encima de la ley.

“Son tierras del Estado y nos vamos a mantener en pie de lucha para que no caigan en manos de particulares, sino que sigan en posesión de los campesinos, que son los que la trabajan, de lo contrario, las autoridades del gobierno se hacen responsables de las situaciones que se podrían generar”, Sostuvo.