Tensión en SP por circular les obliga a trabajar hasta las 4

Crece el ambiente de tensión en el Ministerio de Salud Pública por la decisión de su incumbente, Rafael Sánchez Cárdenas, de hacer cumplir la jornada laboral hasta las 4:00 de la tarde, a lo que se suma una ola de rumores de supuestas destituciones y movimientos internos.



El funcionario aprovechó la presencia de directores, subdirectores y técnicos de la institución durante la presentación del Reglamento de Habilitación de Servicios de Salud, para advertir que corregirá “cosas que aquí hace muchos años debieron corregirse”, refiriéndose a la falta de informatización de los distintos departamentos, el incumplimiento de los horarios y la falta de instrumentos de monitoreo y evaluación en los servicios de salud públicos y privados que permitan medir cuáles son los motivos para la no aplicación de los protocolos de atención que impiden la baja de la mortalidad materno infantil.

“Tengo la información de gente que se dedica a difundir rumores para confundir a la empleomanía, diciendo cosas que son falsas, y creando una situación de inestabilidad dentro de la institución”.

No obstante, Sánchez Cárdenas confirmó que partir del 1 de agosto el horario de salida de la institución es a las 4:00 de la tarde y no a las 2:30 como se había hecho costumbre. “Lo que pasa en la práctica es que muchos empleados vienen, luego van a desayunar y ahí perdieron un tiempo; luego llega el almuerzo y ahí pierden un tiempo y ya a las 2:30 se van y entonces cuando los estamos necesitando no están, entonces eso hay que corregirlo”, dijo.

El funcionario dijo que su gestión quiere resultados concretos que apunten a la baja de las muertes maternas e infantiles en el país.

En ese sentido, dijo que se van a identificar las causas de las infecciones intrahospitalarias, si el personal sanitario se lava las manos, si entran a quirófano sin cumplir las reglas de higiene mínimas, si han llenado la historia clínica, y si en ella han establecido aspectos elementales de la atención, como los antecedentes de la paciente y su presión arterial.

“Lo que queremos es producir la data que permita saber cuáles son los motivos de ese comportamiento de la mortalidad materno-infantil. Hasta ahora, están las guías, los protocolos están, pero no se cumplen pero, ¿cómo medimos ese cumplimiento?, en instrumentos de medición que permitan cuantificar e identificar los ítems, puntos, que hay que atender, y que están en la causalidad de lo que estamos viendo de la mortalidad”, dijo.

Habrá consecuencias por inobservancia protocolos

Aseguró que habrá consecuencias en caso de inobservancia a los protocolos de atención neonatal y materna, cuyo cumplimiento actual oscila entre el 35 al 40%, según la OPS. Deploró que la curva de comportamiento de la mortalidad materno-infantil se haya mantenido prácticamente invariable en los últimos años, con una tasa de muertes propia de un país de desarrollo humano bajo, pese a ser considerado de desarrollo medio por los organismos internacionales.