Henry Santos, más conectado a su patria

El ex integrante del grupo Aventura, Henry Santos, le ha estado dando más calor a su tierra natal de la mano de un nuevo disco que lleva por título Shut up and listen (Escucha y calla).



Se trata de una producción de 10 temas a ritmo de bachata, compuestos por el mismo artista. “Me aseguré de que ninguna canción se pareciera a la otra. Hay una con guitarra flamenca, otra con R&B; son colores que veníamos haciendo en Aventura. Es la primera vez que hago eso y es porque me lo pedían”, expresó Henry durante un encuentro en el restaurante Mecenas Café, del Mirador Sur (Santo Domingo), donde respondió preguntas de los periodistas acerca de esta producción, de su vida familiar, de la payola, su relación con Romeo Santos y de la música urbana, entre otros temas.

“Creo que ahora ya yo estaba listo para venir. Traté de venir en algunas ocasiones y me fue mal con las personas en las que confié. Creo que también es el momento indicado por muchas razones, incluido el norte que tengo hoy en día, tanto en lo personal como en lo artístico”, dijo el bachatero, en compañía de su esposa (Giselle Méndez), sobre las razones que le motivaron a impulsar el álbum desde su tierra natal.

Shut up and listen es el resultado de un año sabático que tomó Henry por el embarazo de su esposa, tiempo que aprovechó para escribir todas las canciones y “para ver cuánto había crecido a través de estos años”.

El cantante sostiene que es el disco más personal que ha hecho, de los cuatro que conforman su carrera como solista. Tanto así que en esta oportunidad no apostó a la estrategia que domina la industria discográfica en los actuales momentos: los featurings.

Incluso, no pensó ni en su primo Romeo Santos para aderezar este álbum. “Trabajamos 16 años juntos. Lo respeto bastante y él a mí, pero quería ganarme mis propios créditos. Estoy trabajando para mí, haciendo lo mío, en especial en este álbum que es tan personal… Decidí hacerlo de esa manera, no sentí necesario traer a más nadie”, afirmó.

Sobre el título de esta propuesta musical, explicó que “se llama así por un aprendizaje que tuve, que es: cuando las parejas pelean es bueno mejor callarse y escuchar, que gritar; nadie se entiende gritando”. El próximo sencillo que estrenará es “Aún no es tarde”, el cual contará con un videoclip que ya está filmando en la República Dominicana, bajo la dirección de Edgar Marrero. Otras de las piezas que resaltan en Shut up and listen es la versión en español del tema “Algo estúpido”, de Michael Bublé. Su plan para promover este álbum está centrado en las plataformas digitales, más que en las emisoras. “En la radio han creado diferentes estrategias con paquetes de anuncios con precios elevados, con la promesa de tocar tu música. Para mí no es negocio. Al final, eso es como volver a tirar dinero para arriba con la esperanza de que me toquen”.

Un cambio necesario

Henry Santos tiene el deseo de reencontrarse con el gran público, mucho más ahora que tiene a una esposa, de la que dijo “me cambió la vida y me explica las cosas”. “Nadie me decía ni siquiera las cosas más sencillas. No me decían nada porque eran lambones. Todo estaba bien y si estaba mal lo hablaban por la espalda”, sostuvo. “Yo estaba rodeado de porquería. La gente de mi alrededor estaban por conveniencia, pero me di cuenta a tiempo. No tuve que llegar a la iglesia para entender que necesitaba un cambio”, puntualizó.