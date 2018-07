De la televisión al teatro, sin regreso

Cuando la comunicadora Gianni Paulino sintió que la televisión ya no llenaba sus expectativas empezó a allanar el camino para andar por las líneas del teatro.



Siete años después, mostrando los frutos de su productora Atrévete, sigue guardando esa pasión por la pantalla chica, y tan feliz del rol que está jugando en las tablas en la actualidad, que no le motiva plantearse un regreso frente a las cámaras.

“Si pasa en el teatro lo que pasó en la televisión, también diría: -hasta aquí-, y me voy. Cuando, estando en un estudio, yo sentí que no me había formado, ni preparado, ni trabajado para eso de ver a un público que me exigía que bajara mi nivel de comunicación, que aspirara las S, que hablara cada vez mucho más llano, porque no me entendían, dejó de ser y tener sentido para mí. Dije: -hasta aquí, es tiempo de retirarme y buscar otros horizontes en el arte-. No te formas como comunicador para ser peor-”, manifestó Paulino.

La comunicadora entiende que, si bien es cierto que la televisión ha cambiado, “nosotros también lo hemos hecho” y tenemos que actualizarnos conforme a los nuevos tiempos. Precisamente, por eso dijo que en este momento se siente más cómoda en la actuación que en la pantalla chica, aunque tampoco es algo que se plantea para quedarse de manera permanente.

“Cuando entro al teatro lo hago sin tapujos, sin viejos paradigmas, utilizando el ingenio, las herramientas que tenga para entregar al público una producción acabada y que sea digna de salir de casa e ir a verla”, agregó.

La también actriz, oriunda de Santiago de los Caballeros, afirma que pese a que se habla mucho en la actualidad sobre la imagen de la mujer en los medios y de la poca preparación y proyección de algunas, también “se deben resaltar las mujeres valerosas, preparadas y bellas que hay en la industria del entretenimiento local”.

Se niega a hacer cine

Desde hace siete años, Gianni Paulino ha ido construyendo su casa en el teatro, luego de empezar a educarse en el área con la actriz Laura García Godoy, quien le entregó su primer proyecto, “El aplauso va por dentro”.

“Llego al teatro por una intención de aprender siempre cosas nuevas y de presentar al público una versión diferente de una figura de medios. En el teatro se transmite lo que piensa un personaje y se adopta una caracterización particular, y yo quería seguir caminando y creciendo”, relató. Sin embargo, la idea de coquetear con el cine es una a la que se niega rotundamente, al entender que no tiene la formación ni preparación académica y personal para hacerlo. Reveló que ha rechazado diversas propuestas, porque le da temor adentrarse en un mundo que no conoce y que no puede controlar los resultados.

Una obra sobre la mujer de hoy

Gianni Paulino se prepara para llevar a la Sala Ravelo del Teatro Nacional “Eduardo Brito” su séptima producción, Big Capital. Es la primera vez que produce una obra dominicana y contemporánea.

Explicó que la pieza, escrita por el autor dominicano Iván Alcántara, retrata y describe a la mujer de estos tiempos. “No estamos hablando de la mujer víctima o subyugada, sino de la guerrera, ejecutiva, empoderada, líder y que ha entrado al tren laboral a competir y a asumir patrones de conductas masculinas”, resaltó.

En el montaje, dirigido por Quintana Germán, participa también Giamilka Román, y contará con una escenografía en la que se recreará una oficina corporativa, donde el público tendrá participación. Estará en las tablas del 16 de agosto al 2 de septiembre.

Paulino, quien ha producido otras piezas como “Toc toc”, “Brujas somos todas” y “Le Prenom”, entre otras, resaltó que los fondos de la primera función serán destinados a su fundación Manos Arrugadas, que apoya a los adultos mayores.