Celebran décimo aniversario del Centro Abreu con exposición Poker Face/All In

Con una serie de conferencias y conversatorios en el marco de la inauguración de la exposición Poker Face/All In del artista Oscar Abreu, el Centro Abreu, ubicado en la calle Curazao, en Santo Domingo Este, celebrará sus diez años de labor dedicados al arte y la cultura.

Abreu presentará este jueves 26 de julio su exposición individual Poker Face, la más completa que el artista ha presentado hasta la fecha, donde reúne más de 60 piezas de pinturas, dibujos y esculturas.

El evento, que contará con la participación de varias personalidades del mundo artístico local e internacional, se llevará a cabo a partir de las 7:00 de la noche en el referido espacio cultural.

La velada contará con la presencia del puertoriqueño Walter Otero, uno del galerista más importante de la región del Caribe y quien está entre los 500 más importantes del mundo.

“Es todo un privilegio contar con una figura de tal calibre. Sobre todo en esta exposición, que representa en gran medida mi esfuerzo por aportar al arte dominicano un contenido diferente y de calidad”, manifestó el artista plástico.

El Centro Abreu es un ambicioso proyecto artístico cultural que nació en el 2006 bajó la iniciativa de Abreu, con la intención de crear un soporte para el arte local.

Póker Face cuenta con una sobria colección en su mayoría son obras inéditas y otras que fueron presentadas durante diferentes celebraciones en Estados Unidos, especialmente New York, donde además recibió las más altas distinciones que reciben los ciudadanos ejemplares de parte del concejal Ydanis Rodríguez, según informó Abreu, quien destacó que recibió la ponderación por parte del Hostos Community College: CUNY in The Heights, de las manos de Seny Taveras.

El sábado 26 a partir de las 6 de la tarde, el historiador Gamal Michelen, y el crítico de arte Abil Peralta Agüero dictarán conferencias sobre arte dominicano en el Centro.

Los expertos hablarán sobre las últimas incidencias del arte contemporáneo dominicano, así como los desafíos que enfrentan los artistas locales ante el contexto internacional.

Michelén, quien hablará sobre la proyección de los artistas dominicanos y la política estatal, es oriundo de San Juan de la Maguana, es arquitecto y, asimismo, profesor de historia del arte y diseño en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, entre otros.

“En República Dominicana tuvimos extraordinarios precursores de las artes plásticas como Rodríguez Urdaneta, García Godoy y Sisito Desangles, así como una era dorada con la llegada de la inmigración de grandes maestros, principalmente españoles, del nivel de Gausachs”, destaca Michelén, quien agrega que “entendemos que la cultura, que fluye de todas formas porque está atada intrínsecamente a todo grupo humano, debe recibir del estado un apoyo, que en ningún sentido es un control sino que debe asumir el papel de facilitador y mecenas”.

Asimismo, Michelén fue viceministro de Cultura en el 2000 y actualmente es presidente de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte. Hasta hace poco fue igualmente director de Galería de Arte Guernica.

Abil Peralta Agüero es reconocido nacional e internacionalmente como un agudo conferencista sobre temas complejos de la estética, desarrollo y evolución del arte nacional e internacional. Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte.

Después de la presentación de Abil y Gamal, sostendrán un conversatorio con el galerista puertorriqueño Walter Otero, moderado por el curador en jefe del Centro, Amable López Meléndez.

A las 8 de la noche de ese mismo sábado, Abreu realizará un performance junto al pintor puertorriqueño Carlos Santiago, al cierre de estas conferencias.

En el 2002, Carlos Santiago fue ganador de la prestigiosa Beca Maestro Alfonso Arana, por la cual llega a París con la finalidad de ampliar sus estudios superiores de arte. En su país de origen, Puerto Rico, se graduó en la Escuela de Artes Plásticas.

Sobre Santiago crítico de arte y curador dominicano Abil Peralta Agüero recae la curaduría de la exposición. En el catálogo apunta que “la pintura de CarlosSantiago es portadora de un sostenido desenfado, nos habla de la resistencia, del humanismo y el desafío; nos habla de la urgente convivencia con el mundo animal, y nos habla del amor como convivencia de espíritus y como escenario lúdico para el placer”.