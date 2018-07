Junta recomienda clasificar a Cosby predador sexual violento

NORRISTOWN, Pennsylvania, EE.UU. (AP) — Bill Cosby debe ser clasificado como un depredador sexual violento, según una valoración de la Junta de Evaluación de Depredadores Sexuales de Pennsylvania.

La oficina del fiscal de distrito que enjuició a Cosby solicitó a un juez el martes que programe una audiencia para aceptar o no la recomendación. No se fijó una fecha de inmediato.

“Lo veremos en la corte”, respondió Andrew Wyatt, vocero de Cosby.

El comediante de 81 años fue hallado culpable el 26 de abril de abuso sexual derivado de las acusaciones de que drogó y abusó de una empleada de la Universidad de Temple, Andrea Constand, en su casa a las afueras de Filadelfia en el 2004.

Su nuevo juicio de una semana incluyó declaraciones de otras cinco mujeres que están entre las docenas que han denunciado a Cosby de abusos sexuales similares.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de violencia sexual a menos que estas lo autoricen, como Constand lo ha hecho.

El exastro de la TV estadounidense, una vez conocido como el “Papá de América” por su interpretación del afable doctor Cliff Huxtable en la exitosa serie de NBC “The Cosby Show”, está ahora confinado a su casa mientras aguarda su sentencia, que se conocerá el 24 de septiembre. Enfrenta hasta 10 años en prisión. Sus representantes han dicho que planea apelar.

El juez del Tribunal Superior Steven O’Neill, quien presidió el juicio, le ordenó a Cosby usar un brazalete de monitoreo con GPS y pedir autorización para salir de su casa, lo que solo puede hacer para visitar a sus abogados o médicos.

El reporte de la Junta de Evaluación de Depredadores Sexuales, que estudió 14 criterios diferentes, no es público. El fiscal, el abogado defensor y la corte recibirán copias antes de la audiencia y la asesora de la junta probablemente testifique sobre cómo decidió hacerse la recomendación.

La ley estatal exige que Cosby se registre como agresor sexual debido a la naturaleza del cargo por el que fue condenado. La clasificación de depredador sexual violento implicaría mayor tratamiento en prisión y notificación a los vecinos antes de su liberación.

Una persona clasificada como depredadora está sujeta de por vida, a menos mensualmente, a asesoría para agresores sexuales con un proveedor aprobado por la junta estatal.

Bajo las leyes de Pennsylvania, un depredador sexual violento es una persona que tiene “una anomalía mental o trastorno de personalidad que hace probable que cometa agresiones sexuales depredadoras violentas”.