Marte vaticina fracaso de estación multimodal

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra, Antonio Marte, dijo ayer que la estación Multimodal de la línea 2 del Metro y el Teleférico Santo Domingo que se edificará en la entrada de Los Alcarrizos “fracasará”. Señaló que no es el mejor lugar para su construcción.



El dirigente del transporte en el país explicó a elCaribe que el levantamiento de esta obra en esos terrenos no será viable para el Gobierno y tampoco para los cientos de trabajadores transportistas que serán afectados directamente. “Esa terminal en la estrada de Los Alcarrizos fracasará y no funcionará. Primero, los terrenos son muy pocos, y segundo, esas son partes que no están en condiciones. ¿Dónde vamos a tener a más de cuatro mil autobuses y microbuses alimentadores de la parte interurbana de la ciudad?”, dijo Antonio Marte. En ese sentido, el transportista manifestó que su propuesta es sana y que recomienda otros lugares más viables para el bien de todos.

“Los terrenos que están en el kilómetro 22, en total abarcan 219,000 metros. Nosotros sí tenemos esa parada ahí. Vamos a destaponar la capital para siempre, pues no van a entrar esa cantidad de autobuses a Santo Domingo. Esto yo lo planteo con lógica. Nosotros, lamentablemente, no nos podemos mudar hacia Los Alcarrizos, pero tampoco le estamos poniendo una camisa de fuerza al Gobierno”, indicó el presidente de Conatra.

Marte expresó que el Gobierno no se ha comunicado con ellos para explicarles qué pasará con la terminal de sus transportistas.

“El Gobierno tampoco nos ha dicho a nosotros qué va hacer con las terminales que están en la capital, con la terminal del Caribe, Tarea, Transporte Cibao, el Vegano y las de las 14 provincias del kilómetro 9. No se no ha dicho en qué condiciones iríamos para allá y tampoco los planes de eso”.

Los inicios

El pasado 7 de junio el presidente Danilo Medina dio el picazo para iniciar los trabajos de construcción que hasta el momento han estado paralizados. Durante el acto, Medina dijo que “con esto lo que queremos es abaratar el costo del transporte para la gente.

Estas seis estaciones del teleférico llegarán a la estación del Metro que está en la avenida Luperón con la avenida Kennedy, ahí se van a acoplar con la del teleférico y con el metro de la avenida 17”. Los residentes en Los Alcarrizos se sienten “entusiasmados” con la llegada de esta nueva estación Multimodal, pues dicen ahorrarán más dinero.

La estación se conectará con seis paradas urbanas

La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, dijo que “la terminal Interurbana de Autobuses del Cibao servirá de conexión intermodal de las 65 rutas interurbanas de la región Norte del país y conectará con seis corredores urbanos”. También la obra beneficiará de forma directa a los 322,256 habitantes de Los Alcarrizos, posee un parque vehicular de 37,159 unidades.