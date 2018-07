Arquitecto dice le llevan yipeta de manera ilegal

El arquitecto Harold Jones denunció que el notario Julio César Pineda, junto a un abogado identificado sólo como Beltré, con la sentencia a nombre de la licenciada Santa Pérez, se llevaron de manera ilegal una yipeta de su propiedad.



Jones explicó que varios supuestos abogados notarios en presencia de agentes de la Policía Nacional le quitaron de manera violenta su vehículo, una Toyota Land Cruiser, blanca, año 2010, luego de intervenir en un alegado embargo al maestro constructor de una obra que él dirige.

“Yo veo que llegó el grupo de supuestos abogados a embargar al maestro José Pérez, dizque por un problema que tuvo con una obra tiempo atrás, pero como él está trabajando conmigo les pregunté qué pasaba y que me mostraran los documentos para ese embargo, por lo que un tal Elías Alcántara Valdez dijo que por yo meterme también se iban a llevar mi vehículo. Me rompieron el pantalón y me quitaron la llave y se la llevaron a la fuerza”, expresó el arquitecto.