Propuesta de Pared “enciende” al PLD

La propuesta del aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, de que la boleta del PLD debe llevar caras nuevas en el 2020, ha causado un revuelo entre las distintas corrientes de esa organización.



Dirigentes de la corriente leoneslista dijeron que Leonel Fernández no abandonará sus aspiraciones y que ya se han recolectado un millón de firmas de apoyo de simpatizantes y militantes del PLD. En respuesta al presidente del Senado y aspirante presidencial, el coordinador y vocero de campaña del expresidente Leonel Fernández, Radhamés Jiménez Peña, afirmó a elCaribe que el exmandatario sigue firme en su candidatura. Expresó que “los liderazgo no se transfieren, por lo que hay que ganárselos, ya que los líderes no se gobiernan sino que es el pueblo el que dispone de ellos”.

Anunció que el 26 de agosto próximo harán un gran acto para la primera presentación del millón de firmas.

De igual manera, Bautista Rojas Gómez dijo que solamente se trabaja para que Leonel vuelva al poder.

El senador leonelista Manuel Güichardo rechazó la idea de que Leonel se retire para dar paso a otros candidatos. Sostuvo que éste tiene mucho que aportar al país.

Danilistas

Mientras, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y otros seguidores del presidente Danilo Medina indicaron que respetan las posiciones de cada uno de los aspirantes.

Agregó que Pared Pérez tiene derecho a emitir su opinión y buscar su posicionamiento.

En el Almuerzo de Multimedios del Caribe el martes, Pared Pérez planteó que tanto Danilo como Leonel deben dejar que otra cara aparezca en la boleta del PLD en el 2020.

Deplora ofensas entre peledeístas en las redes

El senador Euclides Sánchez deploró la gran cantidad de ofensas que muchos peledeístas publican en las redes sociales al defender uno u otro aspirante dentro del PLD. Reconoció que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina se han ganado un sitial en la política, pero entiende que lo mejor es que el PLD lleve una candidatura de consenso para el 2020.