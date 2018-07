Obispo de la Rosa y Carpio dice medios de comunicación actúan como sicarios

San Pedro de Macorís,- El obispo monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, Asesor de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores (ASEPED) dijo en esta ciudad que los medios de comunicación se comportan como sicarios al darle cabida a informaciones calumniosas, mentirosas y daña reputaciones.

Al pronunciar una charla con el título Ética y actualización profesional meta de entidades periodísticas, el obispo emérito manifestó que debe preocupar y llamar a la reflexión de la sociedad como los medios han perdido su esencia informativa y se pliegan al chantaje y a la persecución de reputaciones, solo por un interés sensacionalista y mercurial.

Manifestó que los ejecutivos de los medios deben de pensar primero que su responsabilidad es crear conciencia, opinión, orientar, y no el de competir protagónicamente desde un interés económico al margen de la responsabilidad social.

Dijo que el impulso e impacto de las llamas comunicación de las redes sociales está haciendo más daño que bien, pues todo el que tiene un teléfono inteligente se cree con el poder de informar, cuestionar y difundir cosas sin pensar en sus consecuencias.

Cuestionó a las universidades por no darle una formación profesional a sus estudiantes basados en valores humanos, en códigos de conducta, sino en inculcarle que el ser profesional lo convierte en importante, trascendente, sin hablarle del rol humano que deben desempeñar.

Estamos produciendo profesionales que solo piensan en cómo hacerse rico, millonario de manera rápida, y eso implica una cultura de engaño, estafa, corrupción e inmoralidad.

En su charla puso varios ejemplos de casos ocurridos y abogó por una adecuación ética que nos proporcione un profesional apegado a valores humanos de lealtad, solidaridad, responsabilidad, amor por el prójimo y respeto por la condición humana.

“El deterioro de la calidad informativa ha llegado a un nivel que cuando uno ve o escucha cualquier noticia lo pone en duda, “hay una carrera por ser el primero en difundir la mentira, en distorsionar la realidad de los hechos, y entonces en vez de orientar lo que hacemos es contaminar lo sucedido, y la noticia pierde credibilidad”, dijo.

Dijo que por encima de creer o no en Dios, la humanidad ha promovido valores de justicia, solidaridad, amor, lealtad, respeto por la vida, no mentir, no codiciar la mujer ajena, no robar, entre otros, y esto obliga a que todos nos comportamos apegado a códigos de convivencia social fundamentado en principios éticos.

Dijo que hay que impulsar esos valores especialmente en la juventud, “ellos son el futuro”, repetimos, pero promovemos el individualismo, el afán de riqueza, y eso es pernicioso”, indicó.

Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, es Asesor de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos- ASEPED, y Presidente del Grupo Santo Tomás de Aquino.

Entre los presentes en la conferencia se destacó la presencia del obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez Rodríguez, José Gómez Cerda, Presidente de la ASE0PED, el historiador Orlando Inoa, Secretario General de la ASEPED, el empresario Héctor Luis Febles (El Primo) y el diplomático Luis Gatón, sobrino del extinto escritor petromacorisano Freddy Gatón Arce.