Mambo Núñez viene a buscar la corona con el Cibao Fútbol Club

Víctor –Mambo- Núñez nunca había tenido la oportunidad de jugar fútbol profesional en la tierra que lo vio nacer, República Dominicana, después de emigrar a Costa Rica en 2003.



Quince años después tendrá la oportunidad de hacerlo con Cibao Fútbol Club, conjunto en el que estará como nativo. Su integración fortalecerá la parte frontal del equipo Naranja.

“Estoy muy feliz de que Cibao FC me haya presentado esta oportunidad de venir a jugar a mi país, algo que nunca había hecho. Las expectativas son muy altas al igual que la del equipo de Cibao FC. Vamos a lograr dar el máximo para ser campeones. Sé que con la ayuda de todos vamos a lograr ese objetivo”, expuso Núñez a Multimedios del Caribe.

Sostuvo, que en principio veía difícil poder jugar en el país, aunque recalca que nunca perdió esa esperanza de poder hacerlo.

“El fútbol dominicano ha evolucionado mucho. Va por buen camino. Ojalá y siga así”, señaló el veterano jugador. El nativo de Santo Domingo (15 de abril del 1980) es el único dominicano que ha estado en un equipo en la copa del Mundo (2006, Alemania) con la selección de Costa Rica.

“Me siento muy halagado por ser el único dominicano en estar en un Mundial de Fútbol. En ese entonces representé tanto a Costa Rica como a la República Dominicana. El biotipo del dominicano es bueno para el deporte, ya sea para el fútbol, el fútbol americano o el béisbol”, indicó Núñez, quien ha desarrollado una carrera exitosa situándose como el líder histórico de ese país centroamericano, con un total de 245 goles. Dijo que jugar con Cibao FC es un reto que le agrega a su carrera profesional en el fútbol que inició con el equipo Deportivo Saprissa en la primera división de Costa Rica el 16 de diciembre de 1999. “No es fácil venir a jugar con un poco más de edad. Me he cuidado muy bien durante toda mi carrera. Vengo a dar el máximo y sé que me va a ir bien. Sé que el equipo, por lo que he visto, puede ser campeón. Ojalá que nos compenetremos todos y podamos sacar este torneo y ser campeones”, sostuvo.

Acoplarse rápido

Víctor Núñez, quien ayer tuvo su primera sesión de entrenamiento en el complejo de Cibao FC, ubicado en los terrenos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), catalogó la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) de “muy intensa”. “Espero poder acoplarme rápido a esta liga. Vine a mi país a hacer las cosas bien. Aquí se juega muy bien al fútbol por lo intenso que es”, expuso. Cibao FC juega el miércoles ante Atlético Pantoja en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Una carrera de éxitos en el fútbol de Costa Rica

El mambo jugó con la selección nacional costarricense en 28 juegos, logrando marcar en seis ocasiones. Se incluye la eliminatoria para la copa Mundial del 2010, Copa Centroamericana (Concacaf) 2011, y el equipo que participó en la Copa del Mundo del 2006, celebrada en Alemania, aunque no vio acción. En la Liga de Campeones de la Concacaf (2004) fue parte del equipo Alejuelense campeón de la justa.